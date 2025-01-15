الأربعاء 15 يناير 2025
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رياضة

جروس يحذر رباعي الزمالك من الإنذارات قبل مواجهة حرس الحدود

جروس
جروس

حذر كريستيان جروس المدير الفني لفريق الكرة بنادي الزمالك، الرباعي؛ زيزو ومحمد عواد ومحمد شحاتة ومصطفى شلبي لاعبو الفريق من الحصول على إنذار في مباراة الغد  أمام حرس الحدود.

ويتخوف جروس من حصول أي من هؤلاء على إنذار غدا؛ كي يترتب عليه غيابه عن مباراة مودرن سبورت المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، للمباراة القادمة أمام حرس الحدود.

موعد مباراة الزمالك القادمة بعد الفوز على بلاك بولز 

يواجه فريق الزمالك نظيره حرس الحدود غدا الخميس، في الرابعة عصرا على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وحرس الحدود في الدوري 

ومن المقرر أن تنقل قنوات أون تايم سبورت مباراة الزمالك وحرس الحدود في الدوري. 

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

وفاز نادي الزمالك على بلاك بولز بثلاثة أهداف مقابل هدف باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ليضمن التأهل للدور ربع النهائي.

 وبعد الفوز رفع الزمالك رصيده إلى 11 نقطة في الصدارة وخلفه المصري برصيد 6 نقاط ثم إنيمبا 5 نقاط وفي المركز الأخير فريق بلاك بولز برصيد 4 نقاط.

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