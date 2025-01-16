طرق العناية بصحة الكبد وكيفية الوقاية من الأمراض الوبائية

للكبد دور رئيسي في الجهاز الهضمي في الجسم، حيث تمر العناصر الغذائية التي يتم تناولها أو شربها والأدوية من خلاله، ويجب التعامل معه بشكل صحيح حتى يظل بصحة جيدة ويؤدي وظيفته.

قال الدكتور راي تشونج، المدير الطبي لبرنامج زراعة الكبد في مستشفى ماساتشوستس العام لموقع “WebMD” الطبي: "الكبد هو عضو يمكن أن يتم اتلافه بسهولة إذا لم نعتني به جيدًا".

حجم الكبد يوازي حجم كرة القدم تقريبًا ويقع تحت القفص الصدري السفلي على الجانب الأيمن، وله العديد من الوظائف، فهو يساعد في تنظيف الدم عن طريق التخلص من المواد الكيميائية الضارة التي ينتجها الجسم، كما أنه يصنع سائلًا يسمى الصفراء، والذي يساعد على تكسير الدهون من الطعام، كما أنه يخزن السكر المسمى الجلوكوز، والذي يمنح الطاقة عندما يحتاج إليه الشخص.

وأكد الطبيب أنه ليس من الصعب الحفاظ على الكبد في حالة جيدة، فهو يتعلق بأسلوب حياة صحي فقط، فالعناية بالكبد تتعلق بتجنب ما هو ضار أكثر من تناول أو شرب أشياء مغذية للكبد بشكل خاص.

طرق العناية بالكبد

طرق الحفاظ على صحة الكبد:

الإقلاع عن الكحول، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تلف خلايا الكبد ويؤدي إلى التورم أو الندبات التي تتحول إلى تليف الكبد، والذي يمكن أن يكون مميتًا.

تناول نظامًا غذائيًا صحيًا وممارس الرياضة بانتظام، يحافظ هذا على الوزن تحت السيطرة، مما يساعد في منع مرض الكبد الدهني المرتبط بخلل التمثيل الغذائي (MASLD)، والذي كان يسمى سابقًا مرض الكبد الدهني غير الكحولي (NAFLD)، وهي حالة قد تؤدي إلى تليف الكبد.

الحذر من بعض الأدوية، قد يكون لبعض أدوية الكوليسترول أحيانًا آثار جانبية قد تسبب مشاكل في الكبد، ويمكن لمسكن الألم أسيتامينوفين أن يضر بالكبد إذا تناول الشخص الكثير منه.

البعد عن تناول أسيتامينوفين، يوجد في مئات الأدوية مثل أدوية البرد وأدوية الألم الموصوفة طبيًا.

كيفية الوقاية من التهاب الكبد الفيروسي

إنه مرض خطير يضر بالكبد، وهناك عدة أنواع، يصاب الشخص بالتهاب الكبد أ من تناول أو شرب الماء الذي يحتوي على الفيروس المسبب للمرض.

ويمكن الحصول على لقاح إذا كان معرضًا لخطر كبير أو إذا كنت مسافرًا إلى جزء من العالم حيث توجد فاشيات.

ينتشر التهاب الكبد ب وج من خلال الدم وسوائل الجسم، ولتقليل المخاطر، لا يشارك أشياء مثل فرشاة الأسنان أو شفرات الحلاقة أو الإبر.

الحصول على اختبار لالتهاب الكبد الفيروسي، لأنه لا يسبب أعراضًا في كثير من الأحيان، فقد يصاب الشخص به لسنوات دون أن يعلم بذلك، وإذا كان الشخص معرضًا لخطر كبير أو إذا كان الشخص يعتقد أنه تعرضت لاتصال بالفيروس، فيجب التحدث إلى الطبيب لمعرفة ما إذا كان بحاجة إلى فحص دم.

توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية (CDC) منها بإجراء اختبار لالتهاب الكبد الوبائي سي لجميع البالغين مرة واحدة على الأقل في حياتهم، وإجراء الاختبار أثناء كل حمل، ويجب إجراء الاختبار للأشخاص المعرضين لخطر كبير بشكل دوري.

عدم لمس أو استنشاق السموم، تحتوي بعض منتجات التنظيف ومنتجات الهباء الجوي والمبيدات الحشرية على مواد كيميائية يمكن أن تلحق الضرر بالكبد، تجنب الاتصال المباشر بها، ويمكن للمواد المضافة في السجائر أيضًا أن تلحق الضرر بالكبد.

الحذر مع الأعشاب والمكملات الغذائية، ويمكن لبعضها أن تضر بالكبد، وبعض الأعشاب التي تسببت في مشاكل هي مستخلص الشاي الأخضر والزنجيبل.

شرب القهوة، تظهر الأبحاث أنها يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض الكبد.

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