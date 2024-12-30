10 معلومات عن مستشفى الكبد والجهاز الهضمي بملوي الجديدة (صور)

تنشر فيتو خلال السطور التالية 10 معلومات عن أول مستشفى تخصصي للكبد والجهاز الهضمي بملوي جنوب محافظة المنيا

10 نقاط مهمة حول أول مستشفى تخصصي للكبد والجهاز الهضمي بملوى

افتتاح مستشفى الكبد والجهاز الهضمي بملوي

بدء التشغيل التجريبي لمستشفى الكبد والجهاز الهضمي بمدينة ملوي، جنوب المنيا بعد الانتهاء من أعمال التطوير.

تكلفة مستشفى الكبد والجهاز الهضمي بملوي

بلغت تكلفة تطوير مستشفى الكبد والجهاز الهضمي بملوي بالمنيا 250 مليون جنيه، في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري".

تخصص مستشفى الكبد والجهاز الهضمي بملوي

تُعتبر مستشفى الكبد والجهاز الهضمي بملوي، أول مستشفى تخصصي في مصر لعلاج أمراض الكبد والجهاز الهضمي

الجودة الطبية بمستشفى الكبد والجهاز الهضمي بملوي

تأتي مستشفى الكبد والجهاز الهضمي بملوي، ضمن خطة محافظة المنيا للارتقاء بالخدمات الطبية والعلاجية، وتقديمها بجودة عالية للمواطنين.

دعم رئاسي

حصلت المنظومة الصحية في مصر على اهتمام كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أشاد بتطوير مستشفى الكبد والجهاز الهضمي بملوي.

تحسين الخدمات الصحية في المنيا

وشهد القطاع الطبي في محافظة المنيا تطورًا ملحوظًا مع افتتاح العديد من المستشفيات والمراكز الطبية.

الطاقة التشغيلية لمستشفى الكبد والجهاز الهضمي بملوي

المستشفى تعمل بطاقة تشغيلية تشمل 13 سرير رعاية و26 سرير داخلي.

غسيل الكلى

تحتوي مستشفى الكبد والجهاز الهضمي بملوى، على 42 ماكينة غسيل كلوي، مما يساعد في تخفيف العبء على المرضى.

الوحدات الطبية المتخصصة

تضم مستشفى الكبد والجهاز الهضمي بملوى، وحدة مناظير للجهاز الهضمي العلوي والسفلي، بالإضافة إلى قنوات مرارية وأشعة عادية ومقطعية.

الخدمات المتكاملة

تشمل مستشفى الكبد والجهاز الهضمي بملوى، صيدليات وعيادات خارجية لتلبية احتياجات المرضى بشكل شامل.

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