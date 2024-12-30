الإثنين 30 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

10 معلومات عن مستشفى الكبد والجهاز الهضمي بملوي الجديدة (صور)

مستشفى الكبد والجهاز
مستشفى الكبد والجهاز الهضمي بملوى جنوب المنيا

تنشر فيتو خلال السطور التالية 10 معلومات عن أول مستشفى تخصصي للكبد والجهاز الهضمي بملوي جنوب محافظة المنيا 

10 نقاط مهمة حول أول مستشفى تخصصي للكبد والجهاز الهضمي بملوى

افتتاح مستشفى الكبد والجهاز الهضمي بملوي

بدء التشغيل التجريبي لمستشفى الكبد والجهاز الهضمي بمدينة ملوي، جنوب المنيا  بعد الانتهاء من أعمال التطوير.

تكلفة مستشفى الكبد والجهاز الهضمي بملوي 

 بلغت تكلفة تطوير مستشفى الكبد والجهاز الهضمي بملوي بالمنيا 250 مليون جنيه، في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري".

تخصص مستشفى الكبد والجهاز الهضمي بملوي 

تُعتبر مستشفى الكبد والجهاز الهضمي بملوي، أول مستشفى تخصصي في مصر لعلاج أمراض الكبد والجهاز الهضمي 

الجودة الطبية بمستشفى الكبد والجهاز الهضمي بملوي 

 تأتي مستشفى الكبد والجهاز الهضمي بملوي، ضمن خطة محافظة المنيا للارتقاء بالخدمات الطبية والعلاجية، وتقديمها بجودة عالية للمواطنين.

دعم رئاسي

حصلت المنظومة الصحية في مصر على اهتمام كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أشاد بتطوير مستشفى الكبد والجهاز الهضمي بملوي.

تحسين الخدمات الصحية في المنيا 

وشهد القطاع الطبي في محافظة المنيا تطورًا ملحوظًا مع افتتاح العديد من المستشفيات والمراكز الطبية.

الطاقة التشغيلية لمستشفى الكبد والجهاز الهضمي بملوي 

المستشفى تعمل بطاقة تشغيلية تشمل 13 سرير رعاية و26 سرير داخلي.

غسيل الكلى

 تحتوي مستشفى الكبد والجهاز الهضمي بملوى، على 42 ماكينة غسيل كلوي، مما يساعد في تخفيف العبء على المرضى.

الوحدات الطبية المتخصصة

 تضم مستشفى الكبد والجهاز الهضمي بملوى، وحدة مناظير للجهاز الهضمي العلوي والسفلي، بالإضافة إلى قنوات مرارية وأشعة عادية ومقطعية.

الخدمات المتكاملة 

 تشمل مستشفى الكبد والجهاز الهضمي بملوى، صيدليات وعيادات خارجية لتلبية احتياجات المرضى بشكل شامل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المنيا اخبار المنيا اخبار محافظة المنيا المنيا اليوم اخبار المنيا اليوم محافظة المنيا اليوم اخبار محافظة المنيا اليوم اللواء عماد كدواني محافظ المنيا محافظ المنيا أحداث اليوم في المنيا احداث المنيا مستشفى الكبد والجهاز الهضمي بملوى تخدم اكثر من مليون مواطن

مواد متعلقة

محافظ المنيا يشهد بدء تشغيل أول مستشفى تخصصي للكبد والجهاز الهضمي بملوى

مصرع مسن صدمته دراجة بخارية بملوى في المنيا

حصاد أوقاف المنيا 2024، عقد 2040 حلقة لتحفيظ القرآن

نتيجة ماس كهربي.. حريق بمنزل في المنيا

حصاد الرياضة 2024، تنفيذ مشروعات بـ 137.1 مليون في المنيا

إصابة 3 أشخاص إثر اصطدام سيارة بنخلة على الطريق الصحراوي بالمنيا

وفاة شخص وإصابة 4 آخرين إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا

أبرز إنجازات الصحة في المنيا بالمبادرات الرئاسية 2024

ads

الأكثر قراءة

مياه القاهرة تعلن انقطاع المياه عن هذه المناطق

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية صباح الإثنين 30 ديسمبر 2024

قبل ساعات من الإعلان الرسمي عن تأسيسه.. التفاصيل الكاملة للحزب السياسي الجديد

4 نماذج في اللجنة، قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

أسعار الذهب صباح اليوم الإثنين 30 ديسمبر 2024

ماذا طالب رئيس النواب من الأعضاء قبل تقديم تعديلات بقانون الإجراءات الجنائية؟

9 زلازل تضرب إثيوبيا خلال 24 ساعة لأول مرة، وخبير جيولوجيا: تهدد سد النهضة

النواب يوافق على مواد حالات التلبس في مشروع قانون الإجراءات الجنائية

منوعات

المزيد

جاليري لمنتجات الألمونيوم المزخرف بسوق الفسطاط، الأسعار تبدأ من 35 جنيها (فيديو وصور)

أغرب هدايا وديكورات الكريسماس 2025، شجرة البرتقال المجفف تخطف الأنظار (فيديو وصور)

«السف» حرفة يدوية إماراتية تتحدى الحداثة، «أم سيف» تروي قصتها مع تراث بلادها (فيديو وصور)

طائرة تلقي الأموال على منزل العروس، باكستاني يفاجئ نجله في حفل زفافه (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

كم سجل سعر كيلو الأرز بالسوق المحلي اليوم الإثنين؟

سعر كيلو السكر بالمحلات اليوم الإثنين 30-12-2024

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد 29-12-2024

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الأحد 29-12-2024

المزيد

انفوجراف

أماكن إجراء اختبارات القبول في معاهد معاوني الأمن 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فتح دمشق وتحرير الأقصى، شهر رجب مفتاح النصر في التاريخ الإسلامي

من خواطر الشعراوي، كيف أثبت فرعون بطلان حجته أمام موسى؟ (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 30 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية