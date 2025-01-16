أتلتيكو مدريد يضرب إلتشي برباعية ويتأهل لربع نهائي كأس ملك إسبانيا

كأس ملك إسبانيا، حقق فريق أتلتيكو مدريد فوزًا ساحقًا أمام إلتشي بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعت بينهما أمس ضمن منافسات دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا.

سجل أهداف أتلتيكو مدريد كل من، الكسندر سورلوث هدفين في الدقيقة 8 والدقيقة 29 من ركلة جزاء، ورودريجو ريكيلمي في الدقيقة 61، وجولييان ألفاريز في الدقيقة 75.

بهذه النتيجة يتأهل أتلتيكو مدريد لدور الثمانية، ويستمر في رحلته بالانتصارات كما هي العادة خلال المباريات الأخيرة، في انتظار منافسه بالقرعة التي ستقام يوم الاثنين المقبل.

فوز برشلونة على ريال بيتيس

وعلى جانب آخر، فاز فريق برشلونة علي نظيره ريال بيتيس بنتيجة 5-1 في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب مونتجويك الأولمبي ضمن منافسات دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا.

وتقدم برشلونة مبكرًا في المباراة بعدما تمكن جافي من أحراز الهدف الأول في الدقيقة الثالثة، وأضاف كوندي هدف برشلونة الثاني في الدقيقة 27.

وفي الشوط الثاني تمكن رافينيا من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 58، ثم أضاف توريس الهدف الرابع في الدقيقة 67، بينما جاء هدف برشلونة الخامس عن طريق لامين يامال في الدقيقة 75.

وأحرز هدف ريال بيتيس الوحيد اللاعب فيتور روكي من ركلة جزاء في الدقيقة 84.

وأعلن نادي برشلونة، الثلاثاء، غياب أحد لاعبيه البارزين عن المباريات لمدة 4 أسابيع بسبب الإصابة.

وقال برشلونة، في بيان طبي على حسابه الرسمي بشبكة "إكس": "الفحوصات التي أجريت أظهرت أن إينيجو مارتينيز يعاني من تمزق في العضلة ذات الرأسين الفخذية في الفخذ الأيمن، وأن مدة الغياب المتوقعة عن المباريات ستكون حوالي 4 أسابيع".

ومن المقرر أن يغيب إينيجو مارتينيز عن مباريات برشلونة أمام ريال بيتيس وخيتافي وبنفيكا وفالنسيا وأتالانتا وديبورتيفو ألافيس وإشبيلية.

وتعرض إينيجو مارتينيز لإصابة قوية بعد مرور 25 دقيقة من موقعة الكلاسيكو أمام ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني، الذي انتهى لصالح الفريق الكتالوني بنتيجة 5-2.

ومن المتوقع أن يشغل رونالد أراوخو، مكان مارتينيز في التشكيل الأساسي بدفاع البارسا، إلى جانب باو كوبارسي خلال الفترة المقبلة.

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