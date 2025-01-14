نجم برشلونة يغيب لمدة شهر بعد الإصابة في الكلاسيكو

أعلن نادي برشلونة، اليوم الثلاثاء، غياب أحد لاعبيه البارزين عن المباريات لمدة 4 أسابيع بسبب الإصابة.

وقال برشلونة، في بيان طبي على حسابه الرسمي بشبكة "إكس": "الفحوصات التي أجريت هذا الصباح أظهرت أن إينيجو مارتينيز يعاني من تمزق في العضلة ذات الرأسين الفخذية في الفخذ الأيمن، وأن مدة الغياب المتوقعة عن المباريات ستكون حوالي 4 أسابيع".

ومن المقرر أن يغيب إينيجو مارتينيز عن مباريات برشلونة أمام خيتافي وبنفيكا وفالنسيا وأتالانتا وديبورتيفو ألافيس وإشبيلية.



وتعرض إينيجو مارتينيز لإصابة قوية بعد مرور 25 دقيقة من موقعة الكلاسيكو أمام ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني، الذي انتهى لصالح الفريق الكتالوني بنتيجة 5-2.

ومن المتوقع أن يشغل رونالد أراوخو، مكان مارتينيز في التشكيل الأساسي بدفاع البارسا، إلى جانب باو كوبارسي خلال الفترة المقبلة.

وتوج برشلونة بطلا لكأس السوبر الإسباني بعدما حسم مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد بنتيجة 5-2 في السعودية.

أهداف مباراة ريال مدريد ضد برشلونة



سجل كيليان مبابي الهدف الأول لريال مدريد في الدقيقة 4.

فيما سجل لامين يامال هدف التعادل لبرشلونة في مرمى ريال مدريد بالدقيقة 22، ثم سجل روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 36.

بينما أحرز رافينيا الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 40، ثم سجل بالدي الهدف الرابع في الدقيقة 45+9.

بعدها سجل برشلونة الهدف الخامس عن طريق رافينيا في مرمى ريال مدريد، ثم سجل رودريجو الهدف الثاني لريال مدريد في مرمى برشلونة، بالدقيقة 60.

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