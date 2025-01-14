الثلاثاء 14 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

نجم برشلونة يغيب لمدة شهر بعد الإصابة في الكلاسيكو

برشلونة
برشلونة

أعلن نادي برشلونة، اليوم الثلاثاء، غياب أحد لاعبيه البارزين عن المباريات لمدة 4 أسابيع بسبب الإصابة.

 

وقال برشلونة، في بيان طبي  على حسابه الرسمي بشبكة "إكس": "الفحوصات التي أجريت هذا الصباح أظهرت أن إينيجو مارتينيز يعاني من تمزق في العضلة ذات الرأسين الفخذية في الفخذ الأيمن، وأن مدة الغياب المتوقعة عن المباريات ستكون حوالي 4 أسابيع".

ومن المقرر أن يغيب إينيجو مارتينيز عن مباريات برشلونة أمام خيتافي وبنفيكا وفالنسيا وأتالانتا وديبورتيفو ألافيس وإشبيلية.


وتعرض إينيجو مارتينيز لإصابة قوية بعد مرور 25 دقيقة من موقعة الكلاسيكو أمام ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني، الذي انتهى لصالح الفريق الكتالوني بنتيجة 5-2.

ومن المتوقع أن يشغل رونالد أراوخو، مكان مارتينيز في التشكيل الأساسي بدفاع البارسا، إلى جانب باو كوبارسي خلال الفترة المقبلة.

 

وتوج برشلونة بطلا لكأس السوبر الإسباني بعدما حسم مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد بنتيجة 5-2 في السعودية.

أهداف مباراة ريال مدريد ضد برشلونة


سجل كيليان مبابي الهدف الأول لريال مدريد في الدقيقة 4.

فيما سجل لامين يامال هدف التعادل لبرشلونة في مرمى ريال مدريد بالدقيقة 22، ثم سجل روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 36.

بينما أحرز رافينيا الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 40، ثم سجل بالدي الهدف الرابع في الدقيقة 45+9.

بعدها سجل برشلونة الهدف الخامس عن طريق رافينيا في مرمى ريال مدريد، ثم سجل رودريجو الهدف الثاني لريال مدريد في مرمى برشلونة، بالدقيقة 60.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نادي برشلونة إينيجو مارتينيز الكلاسيكو ريال مدريد كأس السوبر الإسباني السوبر الإسباني

مواد متعلقة

مفاجأة، ميسي مرشح بقوة للعودة للعب مع برشلونة

كواليس حديث ليفاندوفسكي لإقناع أراوخو بالاستمرار مع برشلونة

بعد خماسية برشلونة، جماهير ريال مدريد تطلق حملة لرحيل تشواميني

قناة ريال مدريد تثير الجدل بعد خسارة السوبر الإسباني أمام برشلونة

ads

الأكثر قراءة

النواب يوافق نهائيا على قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي

بعد تصريحات ميل جيبسون، معهد الأورام يكشف حقيقة استخدام الأدوية المضادة للطفيليات في علاج السرطان

4291 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025

نائب: الفلاح اللي بيأكل البلد اتخرب بيته لسه هتدفعوه ضرائب!

غموض مصرع الطلفة ريناد عادل يثير الجدل، والأهالي يحذرون ويكشفون قصص التنمر مع أطفالهم

فتح تحقيق في مشاجرة بين طالب وأستاذ جامعي أثناء انعقاد لجنة امتحانات بجامعة طنطا

الحكومة تكشف حقيقة الخلاف تحت قبة البرلمان بسبب مشروع قانون الإجراءات الجنائية

سعر الليرة السورية أمام الدولار اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025

منوعات

المزيد

هندوس يغطسون في المياه المتجمدة عند ملتقى الأنهار المقدسة (فيديو)

رجال إطفاء من القطاع الخاص لإنقاذ منازل الأثرياء في لوس أنجلوس

السبب في كارثة لوس أنجلوس، كيف يسيطر ملياردير وزوجته على ماء كاليفورنيا؟

المستشار الجاسوس، وثائق تكشف سرَّا أخفي عن ملكة بريطانيا لسنوات

المزيد

خدمات

المزيد

أحدث أسعار القصدير اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء بالسوق المحلي

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

كم يبلغ سعر الأرز اليوم الثلاثاء 14 يناير بالسوق المحلي؟

المزيد

انفوجراف

بعد قرار مشاركة منتخب مصر بها.. المنتخبات المتوجة بلقب أمم إفريقيا للمحليين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز للمرأة الحامل الإفطار في رمضان؟، الأزهر يجيب

أسماء سورة ق وفضائلها وسبب التسمية والأحاديث الواردة بشأنها

تعرف على سبب رحلة الإسراء والمعراج لسيدنا محمد عليه السلام

المزيد
الجريدة الرسمية