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رياضة

تشكيل برشلونة الرسمي لمواجهة ريال بيتس في كأس الملك

برشلونة، فيتو
برشلونة، فيتو

أعلن الجهاز الفني لفريق برشلونة التشكيل الرسمي أمام ريال بيتيس، في المباراة المقرر أن تجمع بينهما على ملعب مونتجويك الأولمبي مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا.
 

تشكيل برشلونة أمام ريال بيتيس في كأس ملك إسبانيا 

 

موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس 


وتنطلق مباراة برشلونة وريال بيتيس اليوم في كأس ملك إسبانيا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة ضد ريال بيتيس
 

تذاع مباراة برشلونة وريال بيتيس اليوم في كأس ملك إسبانيا عبر قناة SSC SPORTS 1.

وتأهل نادي برشلونة إلى منافسات دور الـ16، بعد أن فاز على بارباسترو برباعية نظيفة في مباريات دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا.

 

بينما تأهل ريال بيتيس إلى الدور ذاته وذلك بعد أن فاز في مباريات دور الـ32 على نظيره ويسكا بهدف نظيف.

 

وأعلن نادي برشلونة،أمس الثلاثاء، غياب أحد لاعبيه البارزين عن المباريات لمدة 4 أسابيع بسبب الإصابة.

 

وقال برشلونة، في بيان طبي  على حسابه الرسمي بشبكة "إكس": "الفحوصات التي أجريت أظهرت أن إينيجو مارتينيز يعاني من تمزق في العضلة ذات الرأسين الفخذية في الفخذ الأيمن، وأن مدة الغياب المتوقعة عن المباريات ستكون حوالي 4 أسابيع".

ومن المقرر أن يغيب إينيجو مارتينيز عن مباريات برشلونة أمام ريال بيتيس وخيتافي وبنفيكا وفالنسيا وأتالانتا وديبورتيفو ألافيس وإشبيلية.


وتعرض إينيجو مارتينيز لإصابة قوية بعد مرور 25 دقيقة من موقعة الكلاسيكو أمام ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني، الذي انتهى لصالح الفريق الكتالوني بنتيجة 5-2.

ومن المتوقع أن يشغل رونالد أراوخو، مكان مارتينيز في التشكيل الأساسي بدفاع البارسا، إلى جانب باو كوبارسي خلال الفترة المقبلة.

 

وتوج برشلونة بطلا لكأس السوبر الإسباني بعدما حسم مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد بنتيجة 5-2 في السعودية.

أهداف مباراة ريال مدريد ضد برشلونة


سجل كيليان مبابي الهدف الأول لريال مدريد في الدقيقة 4.

فيما سجل لامين يامال هدف التعادل لبرشلونة في مرمى ريال مدريد بالدقيقة 22، ثم سجل روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 36.

 

بينما أحرز رافينيا الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 40، ثم سجل بالدي الهدف الرابع في الدقيقة 45+9.

بعدها سجل برشلونة الهدف الخامس عن طريق رافينيا في مرمى ريال مدريد، ثم سجل رودريجو الهدف الثاني لريال مدريد في مرمى برشلونة، بالدقيقة 60.

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برشلونة ريال بيتيس ريال مدريد

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