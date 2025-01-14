الثلاثاء 14 يناير 2025
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رياضة

مفاجأة، ميسي مرشح بقوة للعودة للعب مع برشلونة

ميسي، فيتو
ميسي، فيتو

 كشفت تقارير صحفية، عن احتمالية عودة ليونيل ميسي إلى برشلونة في خطوة عاطفية تحمل الكثير من المعاني لعشاق الفريق الكتالوني.

 

ميسي يقضي عامه الأخير مع إنتر ميامي 

 هذه العودة، التي قد تكون قصيرة الأجل، تأتي في وقت يقترب فيه ميسي "البرغوث" الأرجنتيني من عامه الأخير في عقده مع إنتر ميامي الأمريكي، فما الذي يجعل هذه الخطوة ممكنة، وماذا يمكن أن تضيف للنادي الإسباني؟

يدخل النجم الأرجنتيني العام الأخير من عقده الحالي مع إنتر ميامي، وهو عقد يتضمن خيار التمديد لمدة 12 شهرًا حتى عام 2026، ومن المتوقع أن يحتفظ الفريق بخدمات بالفائز بجائزة الكرة الذهبية ثماني مرات للعام القادم.

 

استمرار ميسي في الولايات المتحدة يتماشى مع هدفه بقيادة الأرجنتين في كأس العالم 2026، التي ستقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

 

اقتراب عودة ليونيل ميسي إلى برشلونة

 الموافقة على البقاء في ميامي من شأنها أن تجعل ميسي يخوض موسمين كاملين في الدوري الأمريكي، وهذا من شأنه أن يجعله مؤهلًا للانتقال على سبيل الإعارة إلى النادي الكتالوني برشلونة خلال فترة توقف الدوري الأمريكي لكرة القدم، في أوائل عام 2026، وذلك وفقًا لصحيفة "إل ناسيونال"، التي أشارت إلى وجود بند في عقده يسمح له بذلك.

عودة ليونيل ميسي إلى برشلونة من المفترض أن تهدف إلى إبقاء النجم الأرجنتيني الأسطوري في حالة تنافسية قبل كأس العالم في ذلك العام بخوض مباريات تنافسية مع العملاق الكتالوني.

في حين أن موسم الدوري الأمريكي يمتد عادة من فبراير إلى ديسمبر، فإن كأس العالم تنطلق في يونيو، وبالتالي ستسمح له الإعارة إلى برشلونة في بقائه بحالة بدنية جيدة من خلال اللعب في البارسا.

 

إعارات سابقة لنجوم كبار على غرار ميسي

 هذه الإستراتيجية تذكرنا بإعارات لبعض النجوم مثل ديفيد بيكهام، الذي قضى فترتي إعارة منفصلتين في ميلان أثناء تعاقده مع لوس أنجلوس غالاكسي، وكذلك تييري هنري، الذي انضم إلى أرسنال على سبيل الإعارة خلال فترة وجوده مع نيويورك ريد بولز، وروبي كين إلى أستون فيلا.

هذا البند جعل عودة ميسي إلى برشلونة خبرا انتشر كالنار في الهشيم، فهو النادي الذي قضى فيه ميسي 21 عامًا وفاز معه بعدد لا يحصى من البطولات، وستكون عودة عاطفية لملعب كامب نو الذي سيتم تجديده، إضافة لتحضير مثالي لمشاركته الأخيرة في كأس العالم

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