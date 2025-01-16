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رياضة

كريستال بالاس يفوز على ليستر سيتي بثنائية نظيفة في الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس، فيتو
كريستال بالاس، فيتو

فاز فريق كريستال بالاس على ليستر سيتي بثنائية نظيفة  وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم موسم 2024 / 2025 على ملعب كينج باور.

 

مباراة ليستر سيتي وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

أحرز ثنائية كريستال بالاس جون فيليب ماتيتا ومارك جويهي في الدقيقة 51 و77.

 

ترتيب ليستر سيتي وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

يحتل ليستر سيتي المركز التاسع عشر برصيد 14 نقطة، حيث خاض 21 مباراة فاز في 3 مباريات وتعادل في 5 مباريات وخسر في 13 مباراة.

ويحتل كريستال بالاس المركز الرابع عشر برصيد 24 نقطة، حيث لعب 21 مباراة فاز في 5 مباريات وتعادل في 9 مباريات وخسر في 7 مباريات.

انضمام محمد صلاح لنادي الهلال يثير الجدل 

أثارت أنباء انتقال محمد صلاح، لاعب المنتخب ونجم ليفربول الإنجليزي، لنادي الهلال السعودي، جدلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة بين جماهير الكرة السعودية من ناديي الهلال والاتحاد، حيث اشتد الصراع بين جمهور الناديين عبر مواقع التواصل الاجتماعي في محاولة لاستقطاب محمد صلاح إلى ناديهم.

 وتصدر هاشتاج "محمد صلاح" تريند مصر والسعودية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومؤشر البحث الأكثر شهرة "جوجل"، وكشف العديد من المتخصصين الرياضيين والنشطاء عن سر تعاقد محمد صلاح، وسر عقد اتفاق محمد صلاح مع الهلال. 

وقال الصحفي السعودي راكان الحارثي "محمد صلاح سينتقل للهلال بسبب مشاركة الهلال في كأس العالم للأندية، بس للأسف العام ماشفنا استقطابات عالمية وكسر عقود "بمليار" لنادي الاتحاد بسبب مشاركته أيضا في كأس العالم للأندية..."

وعلق البلوجر السعودي صالح فقال: "محمد صلاح وفان دايك في وقت واحد متخيلين ياعالم! أعظم ثنائي بتاريخ ليفربول يقتربون من الهلال متخيلين! أفضل لاعب ومدافع بالعالم حاليًا يقتربون متخيلين! اقسم بالله خبر ينفضك نفض من قوة السعاده عسى الله يتممها يا عالم".

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