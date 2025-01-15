صلاح قد لا يكمل الموسم في ليفربول، مفاجأة جديدة في مفاوضات الهلال السعودي

يبدو أن النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول أصبح قريبًا من الانضمام إلى الهلال السعودي الذي بدأ في المفاوضات الجادة لضم النجم المصري.

مفاجأة في مفاوضات الهلال مع محمد صلاح

وقالت صحيفة سبورت سنتر الإنجليزية: إن نادي الهلال السعودي قدم عرضًا للاعب محمد صلاح، مهاجم نادي ليفربول، بقيمة 300 مليون ريال سعودي لموسمين، أي 150 مليون ريال سنويًا.

ولكن المفاجاة أن الهلال يريد التعاقد مع محمد صلاح في يناير الحالي ولن ينتظر حتى نهايه الموسم وبدأ بالفعل في المفاوضات مع ليفربول من أجل الشراء المدة المتبقية في عقد الدولي المصري.

وفي حال نجاح المفاوضات لا يكمل صلاح الموسم الحالي مع ليفربول سينتقل مباشرة إلى صفوف الهلال السعودي.

تركي آل الشيخ وصلاح

ونشر تركي آل الشيخ، وزير هيئة الترفيه بالسعودية، صورة لمحمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، بتيشيرت الهلال السعودي.

ونشر تركي آل الشيخ الصورة عبر صفحته الرسمية عبر فيس بوك بارتداء محمد صلاح تيشيرت الهلال دون تعليق.

3 أسباب وراء تمسك الهلال ضم صلاح

ويتمسك الهلال السعودي بضم محمد صلاح من ليفربول لعدة أسباب نستعرضها في السطور التالية..

أولا: المشاركة في كأس العالم للأندية في الموسم المقبل ورغبة الهلال القوية في المنافسة وتحقيق اللقب خاصة في ظل التدعيمات والأسماء القوية التي يمتلكها الفريق

ثانيا: تعويض إخفاق صفقة البرازيلي نيمار دا سيلفا الذي لم يستفيد منه النادي بسبب الإصابات وحصوله على مبالغ مالية ضخمة لذلك اتجه للتفاوض مع نجم بحجم محمد صلاح.

ثالثا: مواصلة استراتيجية ضم النجوم للترويج وتطوير الدوري السعودية التي بدأت منذ موسمين بضم كريستيانو رونالدو للنصر وبعدها تم التعاقد مع نجوم عالمية مثل كريم بنزيما وكانتي وساديو ماني وغيرهم.

كشفت صحيفة "ريليفو" الإسبانية، في تقرير لها، أن النجم المصري محمد صلاح جناح فريق ليفربول، وافق على الانتقال إلى صفوف الهلال السعودي لكرة القدم في الموسم المقبل.

وينتهي عقد محمد صلاح (32 عامًا) مع الفريق الإنجليزي بنهاية الموسم الجاري، وسط أنباء عن مفاوضات إدارة ليفربول لإقناع النجم المصري بالتجديد.

وقالت صحيفة "ريليفو": إن محمد صلاح أبدى موافقته على اللعب مع نادي الهلال في الموسم المقبل وتمثيل الفريق في كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة.

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