الأربعاء 15 يناير 2025
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رياضة

المقاولون يترقب صفقة انضمام محمد صلاح للهلال السعودي

محمد صلاح
محمد صلاح

يترقب نادي المقاولون العرب، الصفقة التاريخية بانتقال نجم المقاولون السابق، وليفربول الإنجليزي حاليا محمد صلاح، إلى الهلال السعودي بمقابل مادي ضخم.

وكشف مصدر أن المقاولون سيحصل على 4 ٪ من قيمة العقد حسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا كحق رعاية للاعب.

 
وقال المصدر، إن محمد صلاح لعب بقميص المقاولون العرب 8 سنوات، وهذه المدة تمنح المقاولون أحقية في المطالبة بالنسبة المذكورة.

وأشار  إلى أن "صلاح" إذا لعب لـ"المقاولون" 10 سنوات كان سيمنح "الذئاب" نسبة 5٪  من قيمة العقد، حيث تزيد النسبة حسب المدة التي قضاها مع ناديه الأصلي.

وتمنى المصدر التوفيق لابن المقاولون العرب، مؤكدًا أن نجاح صلاح نجاح للكرة المصرية بشكل عام والمقاولون العرب بشكل خاص.

يذكر أن أول محطة احترافية لمحمد صلاح كانت انتقاله من المقاولون لنادي بازل السويسري بصحبة زميله محمد النني، وتألق الثنائي وحققا نجاحًا كبيرًا طوال فترة احترافهما، ويواصل محمد صلاح نجاحه الباهر مع ناديه الحالي ليفربول الإنجليزي.

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