على طريقة المصريين، فان دايك يحمل هؤلاء خسارة ليفربول أمام توتنهام

ليفربول، تحدث فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول، عن خسارة فريقه أمام توتنهام في المباراة التي جمعت بين الفريقين في كأس الرابطة الإنجليزية "كاراباو"، معلقًا على الأداء التحكيمي.

وحقق توتنهام فوزًا مثيرًا أمام ليفربول بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات ذهاب دور نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية "كاراباو".

وتحدث فان دايك في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا جارديان": "الأمر كان واضحًا أن لوكاس بيرجفال سيتلقى بطاقة صفراء ثانية، الأمر كان واضحًا تمامًا ثم بعد دقيقة سجل اللاعب هدف الفوز".

وتابع: "لقد ارتكب الحكم خطأً في رأيي وأخبرته بذلك، إنه يرى أنه لم يرتكب أي أخطاء لكن الأمر كان واضحًا تمامًا والجميع على جانب الملعب كانوا يعرفون ذلك أيضًا".

وأضاف: "يوجد حكم مساعد، وهناك حكم رابع وحكم على تقنية الفيديو، ولم يحصل على البطاقة الصفراء الثانية، أنا لا أبرر سبب خسارتنا بذلك الأمر، ولكن من المؤكد أنها كانت لحظة هامة وحاسمة في المباراة".

وأكمل فان دايك: "لعبنا ضد فريق قوي لديه لاعبين جيدين في خط الهجوم، وجعلوا الأمور صعبة، لقد خلقنا العديد من الفرص وكانت كافية لتسجيل الأهداف".

وأتم حديثه: "كان بوسعنا أن نظهر بشكل أفضل وفي بعض الأحيان لعبنا بشكل جيد أمامهم، لكنهم تمكنوا من الدفاع بشكل أفضل بكثير مما كانوا عليه قبل أسبوعين في المباراة السابقة".

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