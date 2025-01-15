الأربعاء 15 يناير 2025
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رياضة

الدوري الإيطالي، تشكيل مباراة إنتر ميلان أمام بولونيا

إنتر ميلان، فيتو
إنتر ميلان، فيتو

الدوري الإيطالي، أعلن سيموني إنزاجي المدير الفني لـ إنتر ميلان، تشكيل فريقه استعدادا للقاء بولونيا، اليوم الأربعاء، في المباراة المؤجلة من الجولة 19 بالدوري الإيطالي.

وعاد الفرنسي ماركوس تورام، مهاجم إنتر، إلى خط هجوم النيراتزوري بعدما غاب لعدة أيام بسبب الإصابة، ليشكل ثنائية في الهجوم مع لاوتارو مارتينيز.

بولونيا الايطالي، فيتو
بولونيا الايطالي، فيتو

تشكيل إنتر ميلان أمام بولونيا

يدخل فريق إنتر ميلان مباراته أمام بولونيا بتشكيل يضم كل من:

سومير، دارميان، دي فري، باستوني، دومفريس، باريلا، أصلاني، زيلينسكي، ديماركو، تورام، لاوتارو.

تشكيل بولونيا في مواجهة إنتر ميلان

في المقابل يدخل فريق بولونيا مباراته أمام إنتر ميلان بتشكيل مكون من:

سكوروبسكي، هولم، بوكيما، كاسيلي، ليكوجيانيس، مورو، فريلير، أورسوليني، أودجارد، ندوي، كاسترو.

ترتيب الفريقين في الدوري الإيطالي

ويدخل الإنتر لقاء الليلة بالمركز الثالث ضمن جدول الترتيب برصيد 43 نقطة، فيما يقبع بولونيا بالمركز الثامن برصيد 29 نقطة.





 

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