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رياضة

منتخب الشباب يواصل استعداداته لودية المحلة (صور)

مران منتخب الشباب
مران منتخب الشباب مواليد 2005، فيتو

منتخب الشباب، واصل منتخب مصر للشباب مواليد 2005، تدريباته اليوم بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة ٦ أكتوبر استعدادًا لخوض مباراته الودية الثانية أمام الفريق الأول لغزل المحلة المقرر لها الجمعة المقبل ضمن برنامج الإعداد الذى وضعه الكابتن أسامة نبيه المدير الفني الجديد للبطولات المقبلة.

وحرص أسامه نبيه قبل بدء مران اليوم على الاجتماع باللاعبين لشرح إيجابيات وسلبيات التجربة الودية الأولى التي فاز بها الفريق بثنائية نظيفة أمام الفريق الأول لنادي الرجاء بمطروح.

منتخب الشباب يفوز على رجاء مطروح وديا

فاز منتخب الشباب مواليد 2005 على الفريق الأول لنادى رجاء مطروح بهدفين نظيفين الثلاثاء الماضي، باستاد نادى زد الرياضي فى المباراة الودية الأولى للمنتخب تحت قيادة الكابتن أسامة نبيه المدير الفني الجديد.

أحرز هدفي منتخب الشباب عمار ياسر وعبد الرحمن كاباكا فى الدقيقتين 30 و72.

منتخب الشباب يخوض المباراة بتشكيلين مختلفين

وحرص أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 2005 على خوض المباراة بتشكيلين مختلفين، ولعب الشوط الأول بتشكيل ضم:  

حازم جمال حارس المرمى.. واياد صلاح ومعتز محمد ويوسف عبد الحفيظ ومهاب سامي فى خط الظهر.. وسيف عادل ومروان محمود وهادي عامر فى خط الوسط.. وعمار ياسر وادهم علاء ومحمد شرف فى الهجوم.

تشكيل الشوط الثاني

وفى الشوط الثاني ضم التشكيل: احمد وهب فى حراسة المرمي  .. وعبد العزيز حازم  وزياد خالد واحكد زيزو وإبراهيم عادل  فى خط الظهر.. مصطفي عكاشة واحمد وحيد واحمد كاباكا. عمر وائل وكريم سعيد وعمر اسامة..

وجاءت المباراة فى إطار استعدادات المنتخب لارتباطاته الرسمية المقبلة، لاسيما المشاركة في بطولة أمم إفريقيا للمحليين.

 

أسامة نبيه يشيد باللاعبين 

وبعد المباراة أشاد الكابتن أسامه نبيه باللاعبين مشددا على أنهم يمتلكون الكثير من الامكانات والقدرات وأنه متفائل بجميع اللاعبين لكن المرحلة القادمة مليئة بالتحديات ولن ينال شرف ارتداء فانلة المنتخب الا الأكفاء والأحق بها مطالبا الجميع ببذل قصاري جهدهم من أجل الدفاع عن أحلام الفراعنة بالشكل الذى يليق باسم مصر.. وأكد نبيه أن المنتخب كان الأفضل من كل الوجوه فى الشوط الثاني ونجح فى علاج بعض السلبيات التى ظهرت فى الشوط الاول وأنه يري أن القادم أفضل.

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