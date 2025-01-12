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رياضة

أسامة نبيه: أندية الدوري المصري تعاونت معنا، وجيل 2005 سيكون استثنائيا

أسامة نبيه المدير
أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مواليد 2005، فيتو

أشار أسامة نبيه، مدرب منتخب الشباب مواليد 2005 إلى أن جميع أندية الدوري المصري تتعاون مع الجهاز الفني من أجل تدعيم منتخب مصر للمحليين، قبل المشاركة في كأس الأمم الأفريقية للمحليين.

تيبو غبريال لاعب جيد

وقال أسامة نبيه في تصريحات تليفزيونية: "سمعت أن تيبو جابريال لاعب ماينز الألماني لاعب متميز، ولكني لم أشاهده، وأتمنى أن يكون إضافة لمنتخب مصر، والجميع يثني عليه".

منتخب الشباب مواليد 2005، فيتو
منتخب الشباب مواليد 2005، فيتو

أندية الدوري رحبت بالمشاركة في أمم إفريقيا للمحليين

وتابع أسامة نبيه: "جاري التنسيق مع أندية الدوري الممتاز، ومعظم الأندية رحبت بالفكرة، والكل يحب أن يقدم الدعم المتاح بلا استثناء من أول الدوري لأخر الدوري "18 فريقًا".

متفائل بجيل 2005

وأكمل أسامة نبيه: "سنسعى لضم لاعب من كل نادي، ونسابق الزمن، ونسعى للتواجد بقوة، وجاري التنسيق لانضمام اللاعبين، وأنا متفائل للغاية باللاعبين، فهم على أعلى مستوى".

واستكمل: "نرجو الهدوء وإتاحة مباريات ودية جيدة، ومزيد من الاحتكاك وسيمثل جيل 2005 انطلاقة كبيرة".

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