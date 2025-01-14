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رياضة

اتحاد الكرة: منتخب الشباب يشارك في أمم إفريقيا للمحليين رغم تأجيلها

الجهاز الفني لمنتخب
الجهاز الفني لمنتخب الشباب مواليد 2005، فيتو

أمم إفريقيا للمحليين، كشف مصدر مسئول بـ اتحاد الكرة المصري، أن منتخب مصر للشباب، سيشارك في بطولة أمم إفريقيا للمحليين، على الرغم من تأجيلها رسميا من قبل الكاف، ليقام في شهر أغسطس المقبل، بعد أن كان مقررا أن تنطلق في الأول من فبراير المقبل.

 

منتخب الشباب يشارك في أمم إفريقيا للمحليين

أضاف المصدر، أنه على الرغم من قرار الاتحاد الافريقي لكرة القدم “كاف” بتأجيل البطولة، إلا أن قرار مجلس الجبلاية بالمشاركة في البطولة لأول مرة نهائي، خاصة أن أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب الشباب، يرى أن البطولة ستكون فرصة جيدة لتوفير إحتكاك قوي للاعبين، وثقل خبراتهم قبل انطلاق التصفيات المؤهلة لأولمبياد لوس أنجلوس 2028.

 

منتخب الشباب مواليد 2005، فيتو
منتخب الشباب مواليد 2005، فيتو

تأجيل أمم إفريقيا للمحليين رسميا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، عن تأجيل بطولة الأمم الأفريقية للمحليين 2024 في كينيا وتنزانيا وأوغندا إلى أغسطس 2025، بسبب الحاجة إلى المزيد من الوقت لضمان جاهزية البنية التحتية والمرافق لاستضافة البطولة بنجاح.

 

الكاف يعلن تأجيل أمم أفريقيا للمحليين 

وقال الكاف في بيانه الرسمي أن هذا القرار يأتي رغم التقدم الجيد المحرز في بناء وتحديث الملاعب وملاعب التدريب والفنادق والمستشفيات والبنية التحتية الأخرى في كينيا وتنزانيا وأوغندا.

وقال رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الدكتور باتريس موتسيبي أنا واثق من أن الملاعب وملاعب التدريب والفنادق والمستشفيات والبنية التحتية والمرافق الأخرى ستكون وفقًا لمعايير الاتحاد الإفريقي لكرة القدم المطلوبة لاستضافة بطولة الأمم الأفريقية ("CHAN") كينيا وتنزانيا وأوغندا 2024 الناجحة للغاية في أغسطس 2025".

وسيتم إجراء قرعة بطولة الأمم الأفريقية للمحليين ("CHAN") كينيا وتنزانيا وأوغندا 2024 في نيروبي، غدا الأربعاء 15 يناير.

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