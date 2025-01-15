رئيس جامعة بنها يترأس اجتماع مراجعة نظام الجودة والسلامة والصحة المهنية

ترأس الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، اجتماع مراجعة الإدارة السنوي للنظام المتكامل للجودة والسلامة والصحة المهنية، بحضور الدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة جيهان عبد الهادى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبد القادر عبد الكريم منسق عام الجودة بالجامعة، والدكتور محمود الزعبلاوي عميد كلية الزراعة، وشيرين شوقي أمين الجامعة، والدكتور إبراهيم راجح مدير وحدة إدارة الأزمات والكوارث.

توفير بيئة عمل آمنة للعاملين بجامعة بنها

أكد الجيزاوى أن الجامعة تعمل على تحقيق الجودة الإدارية مع توفير بيئة عمل آمنة للعاملين ومستفيدي الخدمة من إدارات الجامعة وذلك لضمان استمرارية شهادات النظام المتكامل للجودة والسلامة والصحة المهنية الأيزو 9001-2015 و45001-2018، مشيرا إلى أن الجامعة حريصة على تذليل كافة العقبات من أجل تحسين النظام الإداري بالجامعة والتحول نحو جامعة ذكية.



وشدد رئيس جامعة بنها على أهمية تفعيل الخطة التدريبية لرفع كفاءة القيادات والعاملين الإدارية لتحقيق أعلى معدلات الجودة الإدارية داخل الجامعة.

من جانبه، أضاف الدكتور عبد القادر عبد الكريم، أن اجتماع مراجعة الإدارة يجري سنويا ويتم من أجل ضمان كفاية وملائمة النظام المتكامل للجودة والسلامة والصحة المهنية داخل إدارات الجامعة ومدى التأكد من فعالية نظام الجودة ومن مردودها وقياس مدى رضا العملاء المترددين على الجامعة، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع يأتي استعدادا لزيارة فريق تقييم الجهة المانحة لشهادات النظام المتكامل خلال شهر فبراير المقبل، وذلك للحصول على استمرارية شهادات الأيزو 9001-2015 و45001- 2018 للعام المقبل.

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