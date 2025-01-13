رئيس جامعة بنها يستقبل أعضاء لجنة اعتماد مراكز التدريب بالمجلس الأعلى للجامعات

استقبل الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، لجنة اعتماد مراكز التدريب بالمجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور محمد حسن جاد الله مدير الوحدة المركزية للتدريب بالمجلس الأعلى للجامعات والوفد المرافق له، وذلك على هامش تجديد اعتماد وحدة التدريب على تكنولوجيا المعلومات، ومركز الدراسات التجارية والبحوث بكلية التجارة بالجامعة.

اعتماد مراكز التدريب بالمجلس الأعلى للجامعات يزور جامعة بنها

جاء ذلك بحضور الدكتور جيهان عبد الهادى نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور شادي المشد المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة، وضم الوفد كلا من الدكتور محمود مصطفى الهباق نائب مدير الوحدة المركزية للتدريب بالمجلس الأعلى للجامعات، عمرو ياسين،ومحمد عطية، والدكتورة مرفت عبدالحميد، منى شعبان من الوحدة المركزية بالمجلس الأعلى للجامعات.

جامعة بنها، نسعى إلى توفير التدريب والتعليم على المهارات الرقمية



وأشار "الجيزاوى" إلى أن جامعة بنها تسعى إلى توفير التدريب والتعليم على المهارات الرقمية لمنتسبي الجامعة لتعزيز فهمهم وقدرتهم على التعامل مع التكنولوجيا الرقمية، وبناء شراكات مع القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية لتعزيز التحول الرقمي، بالإضافة إلى تطوير استراتيجية متكاملة للتحول الرقمي تتضمن أهدافًا ومبادئ ومخططات عمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

جدير بالذكر بأن اللجنة تفقدت مركز التدريب بالجامعة، واجتمعت مع فريق العمل بالمركز والذي ضم الإداريين ومنسقي التدريب والمدربين في إطار تطبيق معايير الجودة.

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