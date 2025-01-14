الثلاثاء 14 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بالأسماء، ارتفاع ضحايا انقلاب ميكروباص بطريق بنها الحر إلى حالة وفاة و9 مصابين

حادث انقلاب ميكروباص
حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الحر، فيتو

ينشر موقع فيتو أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الحر، قبل نزلة بنها بـ10 كيلومترات، حيث لقي شخص مصرعه وأصيب 9 آخرين بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة، إثر انفجار إطار السيارة مما أدى إلى انقلابها أكثر من مرة وجرى نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى.

مصرع شخص وإصابة 8 آخرين في انقلاب سيارة على الطريق الحر ببنها

العلاج الحر بالدقهلية تستهدف تفقد 5 آلاف منشأة وتوصى بغلق 449 مخالفة

انقلاب سيارة ميكروباص  بالطريق الحر 

وبالمعاينة، تبين أن الحادث وقع نتيجة انقلاب ميكروباص بالطريق الحر  كان متجهًا إلى بنها، وأسفر عن مصرع رامي سمير صبحي، وإصابة 9 آخرين، جميعهم من مركزي بنها وكفر شكر.

تضمنت قائمة المصابين: أحمد طه محمد الهادي - مصطفى عبد الله محمد محمد - محمد رمضان محمد - عبد الله عبد الستار محمد - محمد إبراهيم عباس - أحمد محمد السيد رضوان - علي محمود عبد العاطي - جمال كامل الشحات، تراوحت إصاباتهم بين جروح وكدمات.

 

رفع آثار حادث الطريق الحر ببنها 

وقد طلبت الأجهزة الأمنية بالقليوبية  التحريات حول حادث الطريق الحر ، وتمكن رجال مرور القليوبية من رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفحة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعى وموالاة الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حادث انقلاب سيارة ميكروباص الطريق الحر حادث الطريق الحر بنها

مواد متعلقة

مصرع شخص وإصابة 8 آخرين في انقلاب سيارة على الطريق الحر ببنها

محافظ القليوبية يتابع أعمال النظافة ورفع الإشغالات أعلى وأسفل الطريق الدائري

محافظ القليوبية يتابع أعمال رصف الطرق والشوارع ضمن الخطة الاستثمارية

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بطريق شبرا بنها الحر

ads

الأكثر قراءة

عضو مجلس أمناء مدرسة "نوتردام دي سيون" تكشف عن رسالة مؤثرة لوالدة الطالبة ريناد عماد بعد وفاتها

حريق هائل في محل قطع غيار السيارات وكاوتش بالعجمي وحالات اختناق بين سكان المنطقة (صور)

بالأسماء، ارتفاع ضحايا انقلاب ميكروباص بطريق بنها الحر إلى حالة وفاة و9 مصابين

حذف البطاقات التموينية من منظومة الدعم لهذه الفئات

حقيقة إنهاء طالبة بالصف السادس الابتدائي لحياتها بسبب التنمر بالإسكندرية، وهذا موقف النيابة

المبنى انفجر بهم، تفاصيل مقتل وإصابة 15 جنديا إسرائيليا شمالي غزة

جمال سليمان يكشف رأيه في أحمد الشرع ورؤيته لمستقبل سوريا

هدية للإنسانية، مجدي يعقوب يكشف قصة الاكتشاف المعجزة "الصمامات الطبيعية"

منوعات

المزيد

47 درجة تحت الصفر، ماراثون وسط برد قارس في روسيا

دراسة تكشف طريقة فعالة تزيد فرص الإقلاع عن التدخين نهائيا

بعدما تفوقت على الذهب مؤخرا، كيف يمكنك الاستثمار في الفضة بشكل صحيح؟

العثور على حجر كهرمان نادر عمره حوالي 50 مليون سنة في روسيا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الاثنين

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين 13 يناير 2025

اخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الإثنين 13-1-2025 في الأسواق

أسعار الشوفان في الأسواق مساء اليوم الإثنين 13-1-2025

المزيد

انفوجراف

دواعي الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد موافقة البرلمان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 14 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر يعدد فوائد السواك ويدعو لاستخدامه اقتداء برسول الله

المزيد
الجريدة الرسمية