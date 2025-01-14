بالأسماء، ارتفاع ضحايا انقلاب ميكروباص بطريق بنها الحر إلى حالة وفاة و9 مصابين

ينشر موقع فيتو أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الحر، قبل نزلة بنها بـ10 كيلومترات، حيث لقي شخص مصرعه وأصيب 9 آخرين بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة، إثر انفجار إطار السيارة مما أدى إلى انقلابها أكثر من مرة وجرى نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى.

انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الحر

وبالمعاينة، تبين أن الحادث وقع نتيجة انقلاب ميكروباص بالطريق الحر كان متجهًا إلى بنها، وأسفر عن مصرع رامي سمير صبحي، وإصابة 9 آخرين، جميعهم من مركزي بنها وكفر شكر.

تضمنت قائمة المصابين: أحمد طه محمد الهادي - مصطفى عبد الله محمد محمد - محمد رمضان محمد - عبد الله عبد الستار محمد - محمد إبراهيم عباس - أحمد محمد السيد رضوان - علي محمود عبد العاطي - جمال كامل الشحات، تراوحت إصاباتهم بين جروح وكدمات.

رفع آثار حادث الطريق الحر ببنها

وقد طلبت الأجهزة الأمنية بالقليوبية التحريات حول حادث الطريق الحر ، وتمكن رجال مرور القليوبية من رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفحة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعى وموالاة الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين.

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