مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة هارب من أحكام حبس 105 سنوات

نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية في مداهمة أوكار المواد المخدرة بقرية ديمشلت ونجير مركز دكرنس، مما أسفر عن مصرع عنصر شديد الخطورة وهارب من أحكام تصل مدتها الي 105 سنة وذلك عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة.



امن الدقهلية ينجح في تصفية عنصر شديد الخطورة

وكانت وردت معلومات سرية لرجال الأمن تفيد باختباء احد العناصر الاجرامية شديدة الخطورة وهارب من احكام حبس تصل مدتها الي 105 سنة.

فريق بحثي لمداهمة وكر احد العناصر شديدة الخطورة

علي الفور تم تشكيل فريق بحث تحت اشراف اللواء محمد عز مدير مباحث الدقهلية واللواء محمد الحسيني مدير مباحث مديرية أمن الدقهلية والعقيد احمد شبانه رئيس فرع البحث لشرق الدقهلية وقوة مرافقة لهم لمداهمة مكان اتخذه العنصر الإجرامي وكرا له.

تبادل لاطلاق النار بين أمن الدقهلية وعنصر إجرامي

وما إن استشعر العنصر الإجرامي اقتراب القوات فقام باطلاق اعيره نارية أجبرت القوات علي تبادل لاطلاق النار حتي لقى مصرعه.

تصفية عنصر اجرامي في مداهمة أمنية

ولقى المتهم مراد شفيق عبد الباسط محمد 31 سنة عاطل ومقيم ديمشلت دكرنس مصرعه، وله كارت المعلومات الجنائية: - مسجل شقي خطر تحت رقم 2769 فئة (ب) مخدرات - والسابق اتهامه في 19 تسعة عشر قضية ما بين (ضرب واحتجاز وسلاح وإحراز سلاح ابيض - احراز سلاح ناري - مخدرات اتجار وسلاح ناري - تسمم مواشى - ضرب - قتل وشروع في قتل واحراز مواد مخدرة - حيازه اسلحه ناريه - مخدرات اتجار وسلاح ناري - تهديد وتعرض واتلاف) اخرهم القضية رقم 10885 لسنه 2024 جنح دكرنس تهديد وتعرض واتلاف ارض زراعيه.

احكام تصل للحبس 105 سنه لعنصر اجرامي بديمشلت

ومحكوم عليه في عدد من القضايا تصل مدة الحبس فيهم الي 105 سنه، وهم الحبس 7 سنوات غيابي في قضية مخدرات سنة 2017، و7 سنوات

وفي قضية اخري الحبس 3 سنوات وغرامه الف جنيه لسنه 2021 مخدرات

- غيابي 10 سنوات لسنه 2022 جنايات مركز المنصوره

-في 2023 قتل غيابي 10 سنوات غرامه 500 الاف جنيه لسنه 2022 | 138 لسنه 2023 حيازه اسلحه ناريه

-غيابي مؤبد لسنه 2023 اداري عسكرية المنصوره

-في 2024 مخدرات اتجار وسلاح ناري غيابي مؤبد وغرامه 100.000 جنيه 559 لسنه 2024 جنايات دكرنس

- مخدرات اتجار وسلاح ناري غيابي مؤبد وغرامه 100.000 جنيه لسنه 2023

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