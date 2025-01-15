إنقاذ رجل وكلبه بعد سقوطهما ببحيرة متجمدة في بوسطن

شهدت مدينة بوسطن واقعة درامية بعدما سقط رجل وكلبه في بحيرة متجمدة في أثناء محاولة إنقاذ الكلب.

سقوط رجل وكلبة في بحيرة بوسطن

وبدأت الحادثة عندما تلقت الشرطة بلاغًا عن كلب عالق في البحيرة. وعندما حاول صاحبه التدخل لإنقاذه، انزلقت قدماه وسقط في المياه المتجمدة.

على الفور، سارعت فرق الإنقاذ إلى موقع الحادثة، وتمكنت من سحب الرجل إلى بر الأمان باستخدام معدات الإنقاذ المتخصصة، بينما بقي الكلب عالقًا في المياه الباردة.

وبعد إنقاذ الرجل، الذي كان يعاني انخفاضا شديدا في درجة حرارة الجسم، تم تقديم الإسعافات الأولية له على الشاطئ قبل نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

فرق الإنقاذ تخرج كلبا وصاحبه من المياه

وعادت فرق الإنقاذ بعد ذلك لإخراج الكلب من المياه، الذي كان يعاني بدوره انخفاضا في حرارة الجسم.

وتم نقله إلى عيادة بيطرية لتلقي الرعاية اللازمة.

🚨 A slippery rescue!



First responders saved a man & his dog after both fell through the ice on Lake Waban near Boston.



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وأشادت السلطات بشجاعة فرق الإنقاذ وسرعة استجابتها، مؤكدين أن التدخل السريع ساهم في إنقاذ حياة الرجل وكلبه.

وأظهرت التقارير الطبية أن الرجل والكلب في حالة جيدة ويتوقع أن يتعافيا تماما بعد الحادث.

فيما بعد، أشاد السكان المحليون بجهود الإنقاذ، وتداولوا مقاطع الفيديو للحادثة على مواقع التواصل الاجتماعي، معبرين عن سعادتهم بنجاة الرجل وكلبه.

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