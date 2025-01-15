الأربعاء 15 يناير 2025
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زيادات الذهب في أسبوعين.. هدوء فى الطلب على المعدن الأصفر محليا.. توقعات متفائلة بوقف الحرب فى غزة

اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم الاربعاء، فيتو

شهدت اسعار الذهب خلال أسبوعين زيادة ملحوظة داخل الأسواق والبورصات العالمية وبالتزامن مع اقتراب تنصيب الرئيس الامريكى دونالد ترامب لولاية جديدة.

وشهد سعر الذهب العالمي ارتفاعا مستمرا للأسبوع الثاني على التوالي مدفوعا بتزايد الطلب عليه كملاذ آمن وسط تصاعد التوترات السياسية وزيادة السعر العالمى وعدم اليقين حول اسعار الفائدة حول العالم.

 

وتسود حالة من التفاءول داخل الاسواق المحلية اليوم الاربعاء داخل الاسواق المحلية والبورصة العالمية بعد الاعلان عن وقف اطلاق النار فى قطاع غزة.

 

اسعار الذهب وحجم الزيادة خلال اسبوعين 

 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4331 جنيها بعد ان كان يسجل نحو4268 جنيه 

بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 3790جنيه بعد ان كان يسجل نحو 3735 جنيه فى بداية العام 

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 30320جنيه بعد ان كانت تسجل نحو29880 جنيه فى بداية العام 

وبلغ سعر الاونصة فى بداية العام نحو 2626 دولار للاونصة ووصلت الى مستويات 2676 دولار للاونصة.

 

قال نادى نجيب، سكرتير شعبة الذهب السابق باتحاد الغرف التجارية، واحد تجار الصاغة، ان مبيعات الذهب ليست فى افضل حال لها داخل الاسواق خلال الاسابيع الاولى من العام الجارى ورغم اعياد الميلاد واحتفالات راس السنة الميلادية.

 

واوضح سكرتير الشعبة السابق واحد تجار الصاغة، الى ان وقف اطلاق النار فى قطاع غزة يساهم فى تحقيق الاستقرار فى اسعار المعدن الاصفر بعض الشى، مثلما تدفع التواترات الدولية الى ارتفاع الذهب والطلب عليه كملاذ امان.

 

ويميل المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا إلى الازدهار في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة وخلال فترات عدم الاستقرار الاقتصادي أو الجيوسياسي.

 

اعلان وقف اطلاق النار اليوم فى قطاع غزة

 

قال الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، مساء اليوم: “لدينا صفقة بشأن الرهائن في الشرق الأوسط، وسيتم إطلاق سراحهم قريبا”.


ترامب يعلن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

 

توقعات مجلس الذهب العالمى فى 2025

 

 اكد مجلس الذهب العالمى أن اهتمام البنوك المركزية بشراء الذهب يعود لعدة أسباب أحدها أن الذهب هو أحد الأصول الملموسة وليست بالتزام على أي شخص آخر، وتعتبر ملاذا آمنا، وأصل شديد السيولة،

واشار الى ان التوترات الجيوسياسية أحد عناصر المؤثرة على الطلب على الذهب، وتجعل الأفراد أو المؤسسات يقومون بشراء الذهب، وبالنظر إلى مؤشر المخاطر الجيوسياسية، وهو مؤشر دولي للمخاطر الجيوسياسية، فعندما يرتفع بمقدار 100 نقطة أساس، فإن الذهب يرتفع تاريخيا بنحو 2.5%".

وأوضح مجلس الذهب، أن هناك علاقة بين المخاطر الجيوسياسية وأداء الذهب لكنه ليس السبب الوحيد للاستثمار في الذهب.
وعن التأثير المتوقع لإدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب على أسعار الذهب، قال إن المتوقع أن سياسة الإدارة الجديدة ستكون تضخمية إلى حد ما، لا سيما التعريفات الجمركية وغيرها من التدابير أيضا، ويُنظر إلى الذهب على أنه وسيلة للتحوط ضد التضخم.

واكد المجلس: "لذلك عندما يكون التضخم مرتفعا، أي أعلى من 3% تاريخيا، الذهب يرتفع بنحو 13%".

 

اسعار الذهب فى البورصة العالمية 

 

تكبدت أسعار الذهب خسائر طفيفة، خلال التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء، إذ ساد الحذر قبل تقرير التضخم في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة والذي قد يوفر مزيدا من الوضوح بشأن مسار أسعار الفائدة الأميركية.
هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2672.76 دولار للأونصة (الأوقية)، بحلول الساعة 0300 بتوقيت جرينتش، بينما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2689.70 دولار

وواصل الذهب مكاسبه أمس الثلاثاء بعد أن أظهرت بيانات ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين على أساس سنوي في ديسمبر، مما عزز قليلا الآمال في أن يواصل مجلس الاحتياطي خفض أسعار الفائدة هذا العام.

اسعار الفضة والبلاديوم والبلاتين

ومع بدء الرئيس المنتخب دونالد ترامب فترة ولايته الثانية الأسبوع المقبل، يظل التركيز على سياساته التي يتوقع المحللون أنها ستؤدي إلى زيادة التضخم.

ويعد الذهب الذي لا يدر عائدا وسيلة للتحوط ضد التضخم، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبيته.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، خسرت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 29.81 دولار للأونصة، كما انخفض البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 935.89 دولار. فيما استقر البلاتين عند 935.92 دولار.

 

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