الأربعاء 15 يناير 2025
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اقتصاد

أسعار الذهب مساء اليوم الأربعاء 15 يناير 2025

اسعار الذهب اليوم،
اسعار الذهب اليوم، فيتو

تنشر بوابة فيتو أسعار الذهب اليوم الأربعاء 15 يناير 2025 بالأسواق المحلية، وفقًا لآخر تحديث لها.

 

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4331 جنيها “بيع”، 4302 جنيها “شراء”. 

سعر جرام الذهب عيار 21

بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 3790جنيه “بيع”، 3765جنيها “شراء”.

سعر جرام الذهب عيار 18

أما سعر جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3248 جنيها “بيع”، 3227 جنيها “شراء”.

سعر الجنيه الذهب 

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 30320جنيه “بيع”، 30120جنيه “شراء"

 

اسعار الذهب العالمية في البورصة 

 

انخفضت أسعار الذهب قليلا يوم الأربعاء إذ ساد الحذر قبل تقرير التضخم في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة والذي قد يوفر مزيدا من الوضوح بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية.

بحلول الساعة 0300 بتوقيت جرينتش، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2672.76 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2689.70 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، خسرت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 29.81 دولار للأوقية، كما انخفض البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 935.89 دولار. فيما استقر البلاتين عند 935.92 دولار.

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