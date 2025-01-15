الأربعاء 15 يناير 2025
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صندوق تحيا مصر ينظم قافلة طبية مجانية لأهالي قرية النزلة في الفيوم

القوافل الطبية بالفيوم،
القوافل الطبية بالفيوم، فيتو

نظم صندوق تحيا مصر قافلة طبية مجانية لأهالي قرية النزلة بمحافظة الفيوم، شملت القافلة تخصصات، "الرمد، والباطنة، والعظام، والجلدية، والأطفال، والأنف والأذن والحنجرة، والصيدلة".

جولة محافظ الفيوم بالقافلة

 وكان محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، قد تفقد سير عمل القافلة، وناقش المترددين عليها حول كافة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لهم، رافق المحافظ في الزيارة نائبه الدكتور محمد التوني، وشملت الجولة جميع العيادات المرافقة القافلة.

 

دور المحافظة في رعاية غير القادرين

وأكد محافظ الفيوم، أن المحافظة تبذل قصارى جهدها في تنظيم القوافل الطبية المجانية، بالتنسيق مع مختلف الجهات المتخصصة، للتيسير على المرضى وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، مثمنا دور وجهود صندوق تحيا مصر، فى تنظيم هذه القافلة، بمشاركة بنك الشفاء المصري، وسيتم التوسع في تنظيم العديد من القوافل، لتشمل مختلف الفئات بشتى مراكز وقرى المحافظة، وزيادة عدد تخصصاتها لتحقيق أكبر استفادة للمواطنين.

دور صندوق تحيا مصر

وقال مدير برنامج الرعاية الصحية بصندوق تحيا مصر، إن القافلة تأتي انطلاقًا من دور صندوق تحيا مصر، كمعاون لأجهزة الدولة في دعم الرعاية الصحية، بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني، وفي ضوء اهتمام الدولة بالارتقاء بحياة المواطن المصري، وتقديم الدعم اللازم للأسر والفئات الأولى بالرعاية.

نقل الحالات التي تحتاج تدخل جراحي للقاهرة

وأضاف، أن القافلة تضم عددًا من التخصصات الطبية وتستمر على مدار اليوم والغد، ويصاحبها صيدلية لصرف العلاج للحالات المرضية بالمجان، فضلًا عن صرف النظارات الطبية لمرضى العيون، كما يرافق القافلة فريق عمل لعقد ندوات توعوية صحية.

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 ولفت إلى أن الحالات المرضية التي تحتاج إلى متابعة، سيتم نقلها - ذهابًا وإيابًا - من خلال المؤسسة الشريكة، و"بنك الشفاء المصري"، إلى القاهرة لاستكمال العلاج وإجراء العمليات الجراحية، خاصة عمليات العيون، بالمستشفيات الشريكة لصندوق تحيا مصر.

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