الفيوم تستعد لإنزال نوعيات جديدة من الأسماك والجمبري في مياه بحيرة قارون

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، نتائج التحاليل التى يتم إجراؤها دوريًا على مياه بحيرة قارون، للتأكد من استمرارية جودتها وتحسنها، استعدادًا لإنزال المزيد من زريعة الأسماك ويرقات الجمبري خلال الفترة المقبلة، موجهًا بتحديد أصنافها ومواعيد وأماكن إنزالها لمياه بحيرة قارون، والمراقبة الدورية ابحيرة قارون، لإحكام السيطرة ومنع الصيد المخالف، بما يسهم في تعظيم الجدوى الاقتصادية لها ودعم المخزون السمكى بها، ومن ثم إعادة التوازن البيئى إليها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ.

أهمية التحليل الدوري لمياه بحيرة قارون

أكد محافظ الفيوم، أن إجراء التحاليل الدورية لمياه بحيرة قارون، هام جدا للتأكد من جودتها واستمرارية التحسن الملحوظ، فى إطار الاستعداد لضخ مزيد من زريعة وأصبعيات الأسماك ويرقات الجمبري للبحيرة خلال مواسم الإنزال القادمة، بهدف الحفاظ على التنمية الذاتية والتلقائية لمخزون بحيرة قارون من الأسماك، من خلال خطة علمية ورؤية منهجية، في إطار التمسك بالنجاح الذى تحقق من إنزال يرقات الجمبري خلال المرحلة السابقة الذي شهد نموًا غير مسبوق، وقد بدأت بحيرة قارون فى التعافى والعودة لسابق عهدها، نتاج الجهود المشتركة خلال الخمس سنوات الأخيرة، لافتا إلى أن المرحلة القادمة تحتاج إلى مزيد من الجهد والعطاء، والتشبيك بين مختلف الجهات المعنية بتطوير وتنمية بحيرة قارون.

مطالب بتوفير نوعيات جديدة من زريعة الاسماك

ووجه محافظ الفيوم، مدير عام منطقة وادى النيل للثروة السمكية بالفيوم، بسرعة مخاطبة رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، لتوفير الزريعة اللازمة من الأسماك ويرقات الجمبري، خلال المواعيد المحددة لكل نوع، وتحديد النوعيات المطلوبة من الزريعة، ومواعيد وأماكن إنزالها لمياه بحيرة قارون، بعد سحب عينات المياه منها وتحليلها والتأكد من استمرارية جودتها، وإجراء التحاليل اللازمة على عدد من عينات الأسماك من البحيرة للتأكد من خلوها من الإصابة بطفيل الأيزبود، وتوفير المراكب لاصطحاب فرق العمل لسحب العينات "المياه والأسماك" بالمناطق المستهدفة ببحيرة قارون، مع وجود عضو من اللجنة المشكلة لمراقبة ومتابعة البحيرة، لمرافقة فرق العمل بكل مركب من المراكب.

اهتمام الدولة ببحيرة قارون

ولفت محافظ الفيوم، إلى أن بحيرة قارون تلقى اهتمامًا خاصًا من قبل القيادة السياسية، في إطار توجه الدولة لتنمية البحيرات على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أنه خلال لقاءه الأخير بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تم التأكيد على أهمية تنمية بحيرة قارون على مختلف المستويات، وتم عرض الجهود التي بذلت من قبل المحافظة، لإعادة التوازن البيئي إليها، والتحسن الملحوظ الذي شهدته مياهها، ونجاح تجربة إنزال يرقات الجمبري وأمهات أسماك الموسى إليها.

ويعد ملف تنمية بحيرة قارون أحد الملفات التي تحتاج في التعامل معها إلى الأسلوب العلمي المنهجى الدقيق، لتحقيق نجاحات أكبر في نمو زريعة الأسماك ويرقات الجمبري التى سيتم إنزالها خلال المرحلة القادمة.

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