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8 مصابين في حادث طلاب الفيوم يغادرون مستشفي أبشواي بعد استقرار حالتهم

مستشفى ابشواي المركزي،
مستشفى ابشواي المركزي، فيتو

غادر مستشفي أبشواي المركزي 8 من المصابين في. حادث طلاب الفيوم، بعد استقرار حالتهم، ومازال 4 مصابين تحت الملاحظة بمستشفي الفيوم العام، كان قد تم نقلهم إليه بسبب سوء حالتهم الصحية.

استقبال المصابين بمستشفي أبشواي المركزي

وكان مستشفى ابشواي المركزي قد استقبل 12 مصابا في حادث انقلاب سيارة أجرة، بطريق بحيرة قارون السياحي بعد مدخل قرية تونس، ما أدي إلي مصرع طالبة وإصابة 12 آخرين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وجروح سطحية، وحالتهم غير مستقرة، وبينهم طلاب بالجامعات، وقد أجريت لهم أشعات وتحاليل للتأكد من الحالة الصحية، وتبين أن 4 مصابين منهم حالتهم خطرة، وتم نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام لوضعهم تحت الملاحظة، وتلقي العلاج اللازم، بينما غادر 8 مصابين عصر اليوم مستشفي أبشواي المركزي بعدما تم التأكد من استقرار حالتهم الصحية.

 تفاصيل الحادث وقرار النيابة

 ووقع صباح اليوم الثلاثاء حادث انقلاب سيارة أجرة، بطريق بحيرة قارون السياحي بعد مدخل قرية تونس، ما ادي الي مصرع طالبة وإصابة 12 آخرين، وانتقلت قوة من مركز شرطة يوسف الصديق، وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ابشواي المركزي لتلقي العلاج اللازم، فيما تبين وفاة طالبة، تم إيداع جثتها ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفي ذاته تحت تصرف النيابة

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وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل الي النيابة المختصة، وصرح وكيل النيابة بدفن جثة المتوفاة، بعد مناظرة الطب الشرعي، وانتدب مهندس فني لتحديد مسئولية السائق، وإعداد تقرير بحالة السيارة ومدي توافر وسائل الأمن والمتانة، وتولي التحقيق

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