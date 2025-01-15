انضمام محمد صلاح إلى الهلال شهر واحد فقط، والخبراء يكشفون سر الاتفاق

أثارت أنباء انتقال محمد صلاح، لاعب المنتخب ونجم ليفربول الإنجليزي، لنادي الهلال السعودي، جدلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة بين جماهير الكرة السعودية من ناديي الهلال والاتحاد، حيث اشتد الصراع بين جمهور الناديين عبر مواقع التواصل الاجتماعي في محاولة لاستقطاب محمد صلاح إلى ناديهم.

انضمام محمد صلاح لنادي الهلال يثير الجدل

وتصدر هاشتاج "محمد صلاح" تريند مصر والسعودية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومؤشر البحث الأكثر شهرة "جوجل"، وكشف العديد من المتخصصين الرياضيين والنشطاء عن سر تعاقد محمد صلاح، وسر عقد اتفاق محمد صلاح مع الهلال.

تعاقد الهلال السعودي مع محمد صلاح، فيتو

وقال الصحفي السعودي راكان الحارثي "محمد صلاح سينتقل للهلال بسبب مشاركة الهلال في كأس العالم للأندية، بس للأسف العام ماشفنا استقطابات عالمية وكسر عقود "بمليار" لنادي الاتحاد بسبب مشاركته أيضا في كأس العالم للاندية..."

وعلق البلوجر السعودي صالح فقال: "محمد صلاح وفان دايك في وقت واحد متخيلين ياعالم! أعظم ثنائي بتاريخ ليفربول يقتربون من الهلال متخيلين! أفضل لاعب ومدافع بالعالم حاليًا يقتربون متخيلين! اقسم بالله خبر ينفضك نفض من قوة السعاده عسى الله يتممها يا عالم"

جماهير الاتحاد تريد محمد صلاح

وقال الناقد الرياضي السعودي محمد العميري "محمد صلاح لماذا وكيف ومن غيّر مسار الرحلة من جدة إلى الرياض"، ويقصد من الاتحاد إلى الهلال.

النشطاء يكشفون سر تعاقد محمد صلاح مع الاتحاد، فيتو

وعلق بعض النشطاء السعوديين "الاتحاد شارك ١١ لاعب أجنبي منھم كريم بنزيما كانتي حجازي روما جوتا لويس فليبي وغيرھم.. يعني عندك بنزيما وكانتي وفابيهنو فئة A غير ديابي وعوار ورايكوفتش وبيرجوين ودنيلو بيريرا غير تصفير الديون والهلال ماعنده فئة A إلا نيمار ولا استفاد منه ولا مباراة، الهلال يحتاج على الأقل لاعبين 2 فئة A مثل الاتحاد.. الهلال مدلل عنده لاعب عاطل ما يلعب كلف مليارات الآن يدعم بالمليارات بدل أن يعاقب لأنه تعاقد مع لاعب عاطل لماذا كل هذا الدلال اين العدل"

أما الناشط والبلوجر السعودي دريمر فحاول استقطاب محمد صلاح لنادي الاتحاد قائلًا: "نصيحة محمد صلاح انت جاي عشان تلعب كأس عالم أندية وخلاص؟ انت هتعيش في السعودية ومعك أسرتك فاختر المدينة الصح والنادي والجمهور الصح جدة جارة مصر.. ومكه التي سميت بنتك عليها والمدينة جدة الأقرب لأوروبا جدة فيها بحر وأجمل مطار، جدة ليل وسهر حتى النهار"

سر عقد اتفاق محمد صلاح مع الهلال السعودي

وكشف الناقد الرياضي خالد طلعت سر تعاقد محمد صلاح قائلًا: "محمد صلاح لن ينضم للهلال السعودي بعقد بيع نهائي.. ولكن صلاح اتفق مع مسئولي الهلال على الانضمام لصفوف الفريق على سبيل الإعارة في فترة كأس العالم للأندية في شهر يونيو المقبل وسيمثل فريق الهلال في هذه البطولة الكبرى".

انضمام محمد صلاح للهلال يثير الجدل، فيتو

أما النشطاء فكشفوا سر عقد اتفاق محمد صلاح مع الهلال فقالوا: "محمد صلاح في الهلال بعقد اتفاق... تعالوا افهمكم كل الكلام المُنتشر حاليًا على صلاح حسب الكلام والأخبار بتقول إن محمد صلاح مش هينضم للهلال السعودي بـ عقد بيع نهائي.. ولكن صلاح اتفق مع مسئولي الهلال على الإنضمام ليهم بس على سبيل الإعارة في فترة كأس العالم للأندية في شهر يونيو المقبل وسيمثل فريق الهلال في البطولة ومدة الإعارة هتكون 6 شهور تقريبًا.. بـ مبلغ 400 مليون يعنى بالمصري يعدى حاجز 25 مليار"

وقال أحد النشطاء: "مفاوضات الهلال لمدة شهر لعب كأس العالم للأندية فقط.. مقابل مليون دولار الهلال السعودي عارضين علي محمد صلاح 10 مليون يورو مرتب أسبوعي يعني 40 مليون يورو في الشهر يعني تقريبًا نص مليار يورو في السنة يعني كل طلعة شمس كده صباح الخير 76 مليون جنيه"

رامي عباس في الصورة حتى الآن



أما الخبير الرياضي عمر البانوبي فقال: "مصادر إعلامية أوروبية تشير إلى موافقة محمد صلاح على اللعب للهلال السعودي برقم خرافي.. ومصادر سعودية تؤكد الثقة في إتمام هذا التعاقد قريبًا.. وعلى الجانب الآخر لم يظهر رامي عباس في الصورة حتى الآن.. آخر تحرك لمحمد صلاح كان التصريح المعتاد والمتكرر بأنه لم يتلق أي عرض من ليفربول للتجديد حتى الآن."

محمد صلاح يثير الجدل بين الجماهير السعودية، فيتو

وأضاف البانوبي "كنت بتكلم مع ديڤيد فيركلوف وهو أحد أهم أساطير ليفربول في عصره الذهبي وسألته عن مستقبل محمد صلاح وكان له رد يعرفك أهمية محمد صلاح بالنسبة للمدينة والجمهور: "الجميع في ليفربول وكل الجماهير هنا ليس لديهم أي استعداد لحدوث أي مفاجأة غير تجديد عقد صلاح بعد هذه المدة الطويلة من الانتظار والمفاوضات" ديدي هامان.. ييرزي دوديك.. بروس جروبيلار.. كلهم من أساطير ليفربول عندهم ثقة كاملة في إن صلاح هيجدد.. حتى مع تقدمه في العمر شايفين إنه اللاعب اللي يستحق تكسر كل القواعد علشان تحتفظ بيه.. هل هتحصل مفاجأة؟"

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