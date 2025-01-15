"دربوكا" تحيي حفلًا موسيقيًا في قبة الغوري بقيادة أمير إمام

يستضيف مركز إبداع قبة الغوري بشارع الأزهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، حفلًا فنيًا تقدمه فرقة "دربوكا" بقيادة الفنان أمير إمام، وذلك في الثامنة مساء الجمعة الموافق 17 يناير.

فرقة دربوكا

يتضمن برنامج الحفل تقديم مجموعة من الأغنيات والمقطوعات الموسيقية لكبار الملحنين، مثل: محمد عبد الوهاب، بليغ حمدي، محمد الموجي، عمار الشريعي، وياسر عبد الرحمن، وتشمل الأغاني: "حلاوة شمسنا"، "يا حضرة العمدة"، "يا مصطفى"، "فاتت جنبنا"، "نسيبنا الحكومة"، "محسوبكم أنداس"، و"يا حلو يا مسليني".

يأتي الحفل ضمن فعاليات المركز لدعم المواهب الشابة وتعزيز حضور الموسيقى التراثية في الفضاء الثقافي المصري.

فرقة دربوكا

وظهرت فرقة "دربكة" عام 2022، وتضم 35 فنانًا هاويًا، ونجحت في تقديم عروض مميزة بعدد من الفعاليات الثقافية البارزة، من بينها حفلات في ساقية الصاوي، مكتبة مصر الجديدة، ومركز إبداع الغوري.

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