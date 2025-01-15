الأربعاء 15 يناير 2025
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ثقافة وفنون

"الأرتيست" يختتم ليالي موسمه الحالي في الهناجر غدا

مسرحية الأرتيست،
مسرحية الأرتيست، فيتو

يختتم فريق العرض المسرحي “الأرتيست” ليالي موسمه الحالي على خشبة مسرح مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية، وذلك مساء غد الخميس 16 يناير الجاري. 

مسرحية الأرتيست 

وكان الموسم الحالي لعرض “الأرتيست” قد انطلق ليلة رأس السنة 2025. 

وشهد العرض حضورًا جماهيريًّا كبيرًا في موسمه الحالي، كما رفع شعار “كامل العدد” في الليالي الماضية. 

عرض "الأرتيست" تأليف وإخراج محمد زكي، وتبلغ سعر التذكرة ثلاثين جنيهًا. 

 ويناقش العرض معاناة الممثل بشكل عام، وهو مستوحى من قصة الفنانة زينات صدقي، التي تُعد رمزًا للممثل، والمعاناة التي عاشتها بسبب الفن.

أبطال مسرحية الأرتيست 

ويشارك في بطولة العرض عدد من الفنانين، منهم هايدي عبد الخالق، فاطمة عادل، إيهاب بكير، محمد زكي، أحمد الجوهري، محمود حلواني، ريم مدحت، إبراهيم الألفي، عبد العزيز العناني، فيولا عادل، ياسمين عمر، ياسر أبو العينين، مارتينا هاني، ومحمود الغندور.

الديكور من تصميم فادي فوكيه، والأزياء من تصميم أميرة صابر ومحمد ريان، والمكياج من تنفيذ إسلام عباس، ويشارك في التأليف أسماء السيد. 

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