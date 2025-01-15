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بدء التقديم بالنادي الشتوي بكلية التربية طفولة بجامعة أسيوط للأطفال خلال الإجازة

كلية التربية جامعة
كلية التربية جامعة أسيوط، فيتو

أعلنت كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة أسيوط؛ عن بدء التقديم بالنادي الشتوي للأطفال، بمناسبة إجازة نصف العام، بدءًا من اليوم الأربعاء، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط. 

 

أنشطة النادي الشتوي بكلية التربية طفولة بجامعة أسيوط

 

 تأتي أنشطة النادي الشتوي بكلية التربية طفولة بجامعة أسيوط؛ تحت إشراف الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة يارا إبراهيم عميد كلية التربية للطفولة والمبكرة، والدكتورة لمياء كدواني وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذة مروة جعفر مدير الحضانة.

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تكثيف الأنشطة الهادفة التي تقدمها حضانة كلية التربية بأنسب الأسعار

 

وفي هذا السياق وجه الدكتور أحمد المنشاوي؛ رئيس جامعة أسيوط بضرورة تكثيف الأنشطة الهادفة التي تقدمها حضانة الكلية، بأنسب الأسعار، وبإشراف أكاديمي متخصص، كما وجه إلى تنوع الأنشطة لتضم؛ أنشطة رياضية، والكشافة، والمسابقات، والرحلات، إلى جانب الأنشطة الفنية، والرسم، والتلوين، والخزف، والأنشطة العلمية.

 

مواعيد النادي الشتوي بكلية التربية بجامعة أسيوط 

 

وأوضحت الدكتورة يارا إبراهيم؛ أن النادي الشتوي يستضيف الأطفال من عمر عام وحتى عمر ١٢ عام، ويوفر فترتين لاستضافة الأطفال؛ الفترة الأولى من الساعة ٨ صباحًا وحتى الساعة ٢ مساءً، والفترة الثانية من الساعة ١٠ صباحًا وحتى الساعة ٤ عصرًا.

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وأعلنت جامعة أسيوط للاستفسار يرجى التواصل مع مدير الحضانة، على رقم 01013817353، وللحجز يرجى الحضور لمقر الحضانة بالمساكن الشرقية بالجامعة، بجوار باب مدرسة الجامعة.

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أسيوط الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط رئيس جامعة أسيوط كلية التربية للطفولة كلية التربية للطفولة المبكرة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع كلية التربية جامعة أسيوط

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