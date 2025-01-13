مديرية تموين شرق الإسكندرية تضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية وسجائر مجهولة المصدر

شنت مديرية تموين شرق الإسكندرية حملات مكبرة لضبط الأسواق والأسعار وضبط المخالفين وفرض القوانين المشددة، تنفيذا لتوجيهات الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية وتعليمات المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات.

وقامت إدارة تموين شرق برئاسة رضا حسن مدير الإدارة وإشراف أحمد حسن رئيس الرقابة بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك وحى شرق بعدة حملات على الأسواق والمحلات بنطاق الادارة.

وأسفرت الحملات عن ضبط محل لحيازته ٢٩٠ قطعة حلويات ومكرونة سريعه التحضير منتهية الصلاحية ٢٣ زجاجة مياه غازية سعة الزجاجة واحد لتر منتهية الصلاحية ٢٥٨ علبة سجائر مجهولة المصدر وبدون فواتير دالة على مشروعية الحيازة.



و قد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات.

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