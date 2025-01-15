الأربعاء 15 يناير 2025
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حوادث

المشدد 7 سنوات لمتهمين في تزوير المحررات الرسمية بالشرابية

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة شخصين بالسجن المشدد 7 سنوات؛ لاتهامهم بتزوير محررات رسمية منسوب صدورها لعدد من الجهات في الدولة واصطناع أختام مزورة وشهادات بمنطقة الشرابية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم الأول كونه من أرباب الوظائف العمومية، قلد البصمة الخاصة بختم شعار الجمهورية وعلامة عدد من الجهات الحكومية بغرض تزوير محررات رسمية، وزور أختام لعدد من الجهات الرسمية على خلاف الحقيقة بهدف الربح وأخذ أموال.


وأضافت التحقيقات ، أن المتهمين اتفقا فيما بينهما على تقليد الأختام، وعلامات لعدد من الوزارات والجهات الحكومية،وقاموا بتزوير شهادة جامعية.


وكان قسم شرطة الشرابية تلقى بلاغا من مواطن يفيد بقيام شخصين بأخذ مبلغ مالي منه مقابل استخراج شهادة جامعية وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين.


بإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بالتزوير واستخدام الأختام المقلدة بغرض الربح.


وعثر بحوزتهما على 8 محررات رسمية مزورة وأختام وأكلاشيهات منسوبة لعدد من الجهات المختلفة - جهاز كمبيوتر بمشتملاته وبالفحص تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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محكمة جنايات القاهرة النيابة العامة قسم شرطة الشرابية

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