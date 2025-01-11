السبت 11 يناير 2025
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حوادث

ضبط صاحبي مكتب رحلات ومطبعة لتورطهما في تزوير تراخيص السيارات بالجيزة

ضبط صاحب مطبعة
ضبط صاحب مطبعة

 تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط صاحب مكتب رحلات – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية؛ وبحوزته أوراق خاصة بإحدى السيارات "مزورة".

 

رخصة مزورة تقود الشرطة لضبط صاحب مطبعة يدير محله وكرا لتزوير تراخيص السيارات 

 

 

 وبمواجهته أقر بتحصله عليها من (مالك مطبعة - كائنة بدائرة مركز شرطة أبو المطامير بالبحيرة) مقابل مبلغ مالى.
 

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وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام أمكن تحديد وضبط مالك المطبعة، وعثر بحوزته على (عدد كبير من والمحررات الرسمية "مزورة" – أختام وأكلاشيهات منسوبة لعدد من الجهات المختلفة - جهاز كمبيوتر بمشتملاته "بفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى" – الأدوات المستخدمة فى التزوير).
 

 وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى فى تزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية، كما أقر بتزويره للأوراق المشار إليها المضبوطة بحوزة الأول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.

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