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حوادث

20 يناير، محاكمة تشكيل عصابى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية بالقاهرة

حبس متهم،فيتو
حبس متهم،فيتو

حددت النيابة العامة 20 يناير الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة تشكيل عصابى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بالقاهرة.

تزوير المحررات الرسمية والنصب على المواطنين
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تكوين 5 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية"؛ تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير المحررات الرسمية واستخدامها فى النصب على المواطنين الراغبين فى شراء وحدات سكنية أو سيارات وكذا الاستيلاء على أموال المواطنين عن طريق إيهامهم بتوظيفها لهم فى مجال التجارة مقابل عائد مادى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (4 سيارات – مبلغ مالى – طبنجة – طابعة وماسح ضوئى وبعض الأوراق المستخدمة فى الطباعة وعدد من التوكيلات وعقود بيع إبتدائى – عقود ابتدائية وتوكيلات بيع عدد من الشقق).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 10 وقائع بذات الأسلوب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

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النيابة العامة تزوير المحررات الرسمي مديرية أمن القاهرة

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