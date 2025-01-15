الأربعاء 15 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد قرعة كأس أمم أفريقيا للمحليين والقناة الناقلة

موعد قرعة كأس أمم
موعد قرعة كأس أمم إفريقيا للمحليين والقناة الناقلة

يجري الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مراسم قرعة منافسات كأس أمم إفريقيا للمحليين "شان" 2025 في نسختها الثامنة، اليوم الأربعاء  في مركز كينياتا الدولي للمؤتمرات في نيروبي. 

ومن المقرر أن تستضيف فعاليات بطولة كأس أمم إفريقيا للمحليين ثلاثة دول وهم كينيا وتنزانيا وأوغندا، والمؤجلة من العام الماضي 2024.

وسيشارك في القرعة أساطير شرق أفريقيا المحليين حسن واسوا (أوغندا) ومريشو نجاسا (تنزانيا) وماكدونالد ماريجا (كينيا)كمساعدين للقرعة.

 

موعد قرعة كأس أمم إفريقيا للمحليين


ومن المقرر أن تنطلق مراسم قرعة كأس أمم إفريقيا للمحليين في السابعة مساءً بتوقيت مصر والثامنة بتوقيت السعودية والخامسة بتوقيت جرينتش.

 

القناة الناقلة لقرعة كأس أمم إفريقيا للمحليين


وتذاع منافسات كأس أمم إفريقيا للمحليين عبر القناة الرسمية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم عبر يوتيوب.


وكان كاف أعلن عن تأجيل البطولة إلى شهر أغسطس المقبل، بدلًا من إقامتها في مطلع فبراير في الوقت الذي أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم  عن المشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا للمحليين، وذلك بـ منتخب الشباب مواليد 2005.

وكان 17 منتخبًا حسموا تأهلهم للبطولة التي ستقام بحضور 19 فريقًا وطنيًا، وهم: كينيا - تنزانيا - أوغندا - المغرب - غينيا - السنغال - موريتانيا - النيجر - بوركينا فاسو - نيجيريا - إفريقيا الوسطى - الكونغو الديمقراطية - الكونغو - السودان - زامبيا - أنجولا - مدغشقر.


فيما ستقام مرحلة تصفيات لحسم آخر مقعدين على أن يشارك منتخب مصر مواليد 2005 في تلك المرحلة بجوار ست فرق أخرى. 

 

وأكد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في وقت سابق أن استضافة تلك البطولة تعتبر فرصة للبلدان الثلاث لضبط تحضيراتها لاحتضان نهائيات كأس أمم إفريقيا 2027.

الجدير بالذكر، أن النسخة الأخيرة من بطولة كأس أمم أفريقيا للمحليين عام 2022  توج بها منتخب السنغال.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف كأس أمم أفريقيا للمحليين بطولة كأس أمم إفريقيا للمحليين قرعة كأس أمم إفريقيا للمحليين

مواد متعلقة

اتحاد الكرة: منتخب الشباب يشارك في أمم إفريقيا للمحليين رغم تأجيلها

إلغاء حجز سفر منتخب الشباب إلى تنزانيا بعد تأجيل أمم إفريقيا للمحليين

بعد قرار مشاركة منتخب مصر بها.. المنتخبات المتوجة بلقب أمم إفريقيا للمحليين (إنفوجراف)

مصر تشارك في أمم إفريقيا للمحليين لأول مرة، اهتمام كبير من مجلس أبو ريدة بمنتخب 2005، أسامة نبيه يدعم الفريق بلاعبي الدوري الممتاز، 17 منتخبا يتأهل لبطولة "شان"
ads

الأكثر قراءة

تطور مفاجئ، سعر الفراخ البيضاء والبلدي اليوم الأربعاء بالأسواق

مفاجأة القرن، محمد صلاح يوافق على الانضمام إلى صفوف الهلال السعودي

تركي آل الشيخ يثير الجدل بصورة محمد صلاح بتيشيرت الهلال السعودي

أخبار مصر: دور مصر في صفقة إسرائيل وحماس، انتقال صلاح لـ الهلال السعودي، مأساة فنانة شهيرة بسبب طليقها، زلزال يهز إثيوبيا

قطار كل 4 دقائق ونصف، تعديل خريطة تشغيل المترو بسبب مباراتي الأهلي والزمالك

المرور: غلق 3 طرق رئيسية بسبب الشبورة الكثيفة منعا للحوادث

وزير الخارجية يتوجه إلى السودان بتوجيهات من رئيس الجمهورية

موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس في كأس ملك إسبانيا والقناة الناقلة

منوعات

المزيد

لإنقاذه من الحظر، مستر بيست يستعد لشراء تيك توك

تفاصيل فضيحة أسقطت حكومة بكاملها! والسبب إدارة الضرائب

شرطة البورصة الأمريكية تلاحق إيلون ماسك بصفقة شراء "تويتر"

"سانتا آنا" تعمق جراح لوس أنجلوس، عاصفة قوية تقطع الكهرباء عن الآلاف وتهدد بتجدد الحرائق

المزيد

خدمات

المزيد

تحذير جديد من الأرصاد بشأن طقس اليوم: أمطار رعدية وشبورة ضبابية تربك المحافظات

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الثلاثاء 14 يناير

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء 14-1-2025

استقرار أسعار السكر بالسوق المحلية اليوم الثلاثاء 14 يناير2025

المزيد

انفوجراف

علاقات غرامية وقضية شهيرة.. هل انتهت علاقة كريم بنزيما وصديقته جوردان أوزونا؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح الحكمة من عدم كون الإسراء والمعراج على أجنحة الملائكة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 15 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 15 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية