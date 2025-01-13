مصر تشارك في أمم إفريقيا للمحليين لأول مرة، اهتمام كبير من مجلس أبو ريدة بمنتخب 2005، أسامة نبيه يدعم الفريق بلاعبي الدوري الممتاز، 17 منتخبا يتأهل لبطولة "شان"

منتخب الشباب، وافق مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة على مشاركة منتخب مصر للشباب مواليد 2005 في بطولة أمم إفريقيا للمحليين المقرر إقامتها في كينيا وتنزانيا وأوغندا مطلع فبراير المقبل.

وجاءت موافقة مجلس الجبلاية على المشاركة في بطولة أمم إفريقيا للمحليين، بناءا على رغبة المدير الفني لمنتخب الشباب أسامة نبيه، الذي تسلم القيادة الفنية للفراعنة الصغار قبل أيام قليلة خلفا للبرازيلي روجيرو ميكالي، الذي تم فسخ تعاقده بقرار من مجلس الجبلاية برئاسة هاني أبو ريدة بسبب إرتفع قيمة راتبه الشهري.

نبيه أبلغ مسئولي اتحاد الكرة أن المشاركة في أمم إفريقيا للمحليين فرصة كبيرة للاحتكاك لهذا المنتخب، خاصة أن بطولة أمم أفريقيا للشباب بكوت ديفوار ستكون بعد 4 أشهر، وهي فرصة جيدة للاعبين، خاصة أن منتخب مصر يضم بعض النماذج الجيدة التي تحتاج إلى الصقل واكتساب الخبرات، لتظهر بمستوى جيد في كان الشباب في أبريل المقبل.

أسامة نبيه، فيتو

منتخب مصر يشارك في "شان" للمرة الأولى

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي تشهد مشاركة منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا للمحليين، حيث دأب اتحاد الكرة المصري على الإعتذار عن المشاركة في الشأن منذ إنطلاق البطولة في نسختها الأولى عام 2009.

ورفض الاتحاد المصري لكرة القدم، في وقت سابق المشاركة في النسخة القادمة من نهائيات أمم أفريقيا للمحليين، لضيق الوقت في ظل ازدحام أجندة المسابقات المحلية، وارتباطات الأندية المصرية الأربعة (الأهلي وبيراميدز والزمالك والمصري) بالمشاركة في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية هذا الموسم، وهو نفس السبب الذي يمنع مصر من المشاركة في البطولة منذ انطلاقها.

مجلس إدارة اتحاد الكرة، فيتو

إلا أن مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي، قرر المشاركة في النسخة القادمة، بعدما ناقش طلب أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 2005، ورأى أن البطولة ستكون بالفعل أفضل إحتكاك لتجهيز الفراعنة الصغار لبطولة أمم إفريقيا تحت 20 سنة، التي تستضيفها كوت ديفوار في شهر أبريل المقبل.

أندية الدوري الممتاز تدعم منتخب الشباب

ووافق مجلس الجبلاية على المشاركة في بطولة أمم إفريقيا للمحليين، بعدما تلقى رسائل إيجابية من أندية الدوري الممتاز، وموافقاتها على أن يستعين أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 2005 على الاستعانة بلاعب واحد من كل ناد لتمثيل الفراعنة في "شان".

اللجنة الفنية باتحاد الكرة، فيتو

اللجنة الفنية توصي بالمشاركة في "شان"

اللجنة الفنية باتحاد الكرة برئاسة حسن شحاتة دعمت بقوة طلب أسامة نبيه للمشاركة في أمم إفريقيا للمحليين، ورأت أن هدف المشاركة في البطولة هو توفير إعداد جيد لمنتخب الشباب، إلى جانب عدم تعرض مصر لأي عقوبات، وسيكون هناك حرية كاملة لأسامة نبيه والفريق للاحتكاك مع المنتخبات المشاركة، ولن يكون هناك محاسبة للجهاز الفني على أي شيء، وفرصة لاستمرار المسيرة للمنتخب، ولن يحاسب الفريق بالقطعة، وسيمنح المدرب الأمان والطمأنينة".

موعد بطولة أمم إفريقيا للمحليين

وتنطلق بطولة أمم إفريقيا للمحليين "شان" كينيا وتنزانيا وأوغندا 2024، يوم السبت 1 فبراير 2025، بينما تُقام المباراة النهائية، يوم الجمعة 28 فبراير 2025.

المنتخبات المتأهلة لأمم إفريقيا للمحليين

تأهل 17 منتخبا للمشاركة في البطولة: كينيا، تنزانيا، أوغندا، المغرب، غينيا، السنغال، موريتانيا، النيجر، بوركينافاسو، نيجيريا، جمهورية إفريقيا الوسطى، جمهورية الكونغو الديمقراطية، الكونغو، السودان، زامبيا، أنغولا ومدغشقر ومصر.

أمم إفريقيا للمحليين، فيتو

موعد قرعة أمم إفريقيا للمحليين

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، في وقت سابق، موعد إجراء قرعة كأس الأمم الأفريقية للمحليين 2024، وذكر “كاف” في بيان نشره عبر موقعه الرسمي أن قرعة النهائيات ستجرى يوم 15 يناير الجاري، في مركز كينياتا الدولي للمؤتمرات بنيروبي، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

مصر تتأهل لأمم إفريقيا للشباب بكوت ديفوار

كان منتخب مصر للشباب مواليد 2005 قد تأهل تحت قيادة مديره الفني السابق روجيرو ميكالي لبطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة المقرر إقامتها في كوت ديفوار في شهر أبريل المقبل، بعد أن حصد المركز الثاني في تصفيات شمال إفريقيا التي أقيمت في مدينة الإسماعيلية خلف المنتخب المغربي، قبل أن يقرر مجلس الجبلاية الجديد برئاسة هاني أبو ريدة إقالة ميكالي وتعيين أسامة نبيه خلفا له.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.