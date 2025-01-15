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محافظات

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 15-1-2025 في محافظة الفيوم

الدواجن
الدواجن

استقرت أسعار الدواجن في محافظة الفيوم، عند أسعار أمس، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء، اليوم الأربعاء، ما بين 85 و95 جنيهًا للكيلو، بحسب موقع التاجر واسمه التجاري، وسعر كيلو الفراخ البيضاء الأمهات 80 جنيهًا.

 كما تراوحت أسعار الفراخ البلدي ما بين 102 و120 جنيهًا، وأسعار البط المولر ما بين 90، و95 جنيهًا للكيلو، والبط الفرنساوي الأبيض ما بين 85  و90 جنيهًا، والبط البلدي هجين ما بين 110 و120 جنيهًا، والبط البلدي الحر تربية بيتي 130  إلى 140 جنيهًا،  وسعر كيلو الأرنب البلدي 105 جنيهات، والبط الميسكوفي 120 جنيهًا، وتراوح سعر بيع كيلو الفراخ الرومي ما بين 130 و140 جنيهًا.

أسعار مشتقات الدواجن في أسواق الفيوم  

وتراوح سعر كيلو البانيه 195 و200 جنيهًا، وفي السوبر ماركت 220 جنيهًا، وكيلو الأوراك 95 جنيهًا، وكيلو كبد وقوانص 110 جنيهًا، كيلو صدور بالعظم 140 جنيهًا، كيلو الدبابيس 140 جنيهًا، كيلو شيش طاووق 195 جنيهًا، كيلو حمام كداب 140 جنيهًا، كيلو كبدة صافي 135 جنيهًا، كيلو بانيه استربس صوبع 200 جنيهًا، كيلو بانيه شاورما مكعبات 200 جنيهًا، كيلو بانيه مخلي صدور سليمة 200 جنيهًا، كيلو الأجنحة 75 جنيهًا، كيلو الهياكل 50 جنيهًا.

مبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية

كان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قد أعلن عن تدشين المرحلة الثالثة لمبادرة تخفيض أسعار اللحوم  البلدية داخل مدينة الفيوم، وتطبق أسعار المبادرة يوم الخميس من كل أسبوع، ويصل سعر الكيلو إلى 325 جنيهًا، ويتم البيع في 8 منافذ موزعة على أحياء مدينة الفيوم بالكامل ومدينتي أبشواي وسنورس، ويشارك في المبادرة عدد مربي الماشية ومحلات الجزارة وسلسلتين لتجارة المواد الغذائية الشهيرة بمدينتي أبشواي الفيوم.

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يذكر أن أسعار اللحوم الحمراء في القرى والمراكز الأخرى تتراوح ما بين 300 و350 جنيهًا حسب طبيعة كل قرية أو مركز على حدة، فالقرى التي بها عدد كبير من المربين ينخفض فيها السعر عن باقي القرى.

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