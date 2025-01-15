لردع الصين، ترامب يخطط لزيادة وتيرة تسليح تايوان

كشف مايك والتز، المرشح لمنصب مستشار الأمن القومي في إدارة الرئيس الأمريكي المقبل دونالد ترامب، إن الرئيس المقرر أن يتم تنصيبه في العشرين من الشهر الحالي، يخطط لزيادة وتيرة توريد الأسلحة الأمريكية إلى تايوان.

وقال والتز، في كلمة أمام معهد السلام في واشنطن أمس الثلاثاء، معلقًا على علاقات الولايات المتحدة مع تايوان، إن "لدينا عقود غير منفذة بقيمة أكثر من 20 مليار دولار، وهم قد دفعوا تلك الأموال"، بحسب وكالة "تاس".

وأضاف: "علينا أن نعمل بشكل مكثف على إيجاد هذه (الأسلحة) وتسليم ما قد دفعوا ثمنه"، مشددًا على أن ذلك إجراء لردع الصين.

ويُعد والتز، وهو ضابط متقاعد من القوات الخاصة بالجيش، من أبرز منتقدي الصين.

وانتقد والتز الذي خدم أيضًا في الحرس الوطني برتبة عقيد، النشاط الصيني في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وأعرب عن الحاجة إلى أن تكون الولايات المتحدة مستعدة لصراع محتمل في المنطقة، وفق تعبيره.

يشار أيضًا، إلى أن الصين تعارض بشدة توريد الأسلحة الأمريكية إلى تايوان التي تعدها جمهورية الصين الشعبية، جزءًا من أراضيها.

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