السبت 11 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

تايوان تسجل أدنى معدل في تاريخها بعدد المواليد خلال عام 2024

تايوان، فيتو
تايوان، فيتو

ذكرت صحيفة "تايبيه تايمز" في  تقرير لها اليوم السبت، أن تايوان شهدت انخفاضا حادا في معدل المواليد خلال العام 2024، يعد الأدنى في تاريخها.

 

تايوان تسجل أدنى معدل ولادات في تاريخها خلال العام 2024
 

وأوضحت الصحيفة في تقريرها نقلا عن إحصاءات وزارة الداخلية التايوانية، أنه تم تسجيل أدنى مستوى للمواليد في تايوان العام الماضي بلغ 134.856 مولودا فقط، كما انخفض العدد الإجمالي لسكان الجزيرة بمقدار 20.222 فردا ليصل إلى 23.4 مليون نسمة.

وكشفت البيانات الرسمية أن تايوان سجلت العام الماضي أدنى معدل ولادات في تاريخها، حيث بلغ معدل الولادات 5.76 لكل ألف نسمة، بانخفاض قدره 715 مولودا مقارنة بعام 2023، الذي سجل معدل مواليد خام بلغ 5.81 لكل ألف نسمة.

انخفاض عدد سكان تايوان 

ومن ناحية أخرى، بلغ عدد الوفيات 202.107 حالة وفاة، بمعدل وفيات خام قدره 8.80 لكل ألف نسمة، بانخفاض قدره 3.261 حالة وفاة مقارنة بعام 2023.

وأفادت التقارير، استنادا إلى الإحصاءات الرسمية، أن عدد سكان تايوان استمر في الانخفاض خلال عام 2024، بمعدل تجاوز 55 شخصا يوميا، هذا وتشهد تايوان تراجعا مستمرا في عدد المواليد منذ العام 2015، حيث بلغ عدد المواليد في ذلك العام 213.598 طفلا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تايوان عدد سكان تايوان معدل المواليد

مواد متعلقة

الإحصاء: متوسط عدد المواليد لكل سيدة على المستوى الإجمالي 2.54 طفل عام 2023

تايوان ترصد منطادا صينيا تزامنا مع إعلان أمريكا عزمها نشر قوات في اليابان والفلبين
ads

الأكثر قراءة

إثيوبيا لن تبيع المياه لمصر، مستشار باليونسيف يكشف سرا يمنع أديس أبابا التحكم بالنيل

حقيقة مقطع صوتي لأحد القيادات الشرطية بسوهاج يتحدث عن الأوضاع الأمنية

الاهلي يصل ملعب فيليكس هوفويت استعدادا لمواجهة ستاد أبيدجان (فيديو)

عمر مرموش يشعل مواقع التواصل لقرب انضمامه لمانشستر، والنشطاء يكشفون سر استبعاده من المنتخب

بيان عاجل من الصحة بشأن موعد تطبيق فرض تطعيمات السفر لأداء العمرة

مصدر أمني يكشف حقيقة مصرع ضابط شرطة بسوهاج في هجوم مسلح

ميشيل سعد يكشف لـ فيتو كواليس تجديد عقد محمد صلاح

امتحان العربي يصدم طلاب الصف الثاني الثانوي في الدقهلية (فيديو وصور)

منوعات

المزيد

تايوان تسجل أدنى معدل في تاريخها بعدد المواليد خلال عام 2024

توقعات الأبراج اليوم السبت 11 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

إيلون ماسك يعلن نجاح ثالث حالة زرع شريحة دماغية في إنسان

العثور على مقبرة تتزين جدرانها برسوم متحركة قديمة في القرم

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير يقترب من 32 ألف دولار للطن اليوم السبت

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم السبت

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم السبت 11 يناير 2024؟

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

المزيد

انفوجراف

معدل نمو الاقتصاد المصرى والمستهدف للعام المالي 2024/ 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ذنوب الخلوات، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 108 من سورة النساء (فيديو)

الأزهر يحسم الجدل حول حكم الاحتفال بالإسراء والمعراج

حال اختلاف الفتاوى، كيف يختار المسلم الرأي الصحيح.. مفتي الجمهورية يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية