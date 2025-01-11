تايوان تسجل أدنى معدل في تاريخها بعدد المواليد خلال عام 2024

ذكرت صحيفة "تايبيه تايمز" في تقرير لها اليوم السبت، أن تايوان شهدت انخفاضا حادا في معدل المواليد خلال العام 2024، يعد الأدنى في تاريخها.

تايوان تسجل أدنى معدل ولادات في تاريخها خلال العام 2024



وأوضحت الصحيفة في تقريرها نقلا عن إحصاءات وزارة الداخلية التايوانية، أنه تم تسجيل أدنى مستوى للمواليد في تايوان العام الماضي بلغ 134.856 مولودا فقط، كما انخفض العدد الإجمالي لسكان الجزيرة بمقدار 20.222 فردا ليصل إلى 23.4 مليون نسمة.

وكشفت البيانات الرسمية أن تايوان سجلت العام الماضي أدنى معدل ولادات في تاريخها، حيث بلغ معدل الولادات 5.76 لكل ألف نسمة، بانخفاض قدره 715 مولودا مقارنة بعام 2023، الذي سجل معدل مواليد خام بلغ 5.81 لكل ألف نسمة.

انخفاض عدد سكان تايوان

ومن ناحية أخرى، بلغ عدد الوفيات 202.107 حالة وفاة، بمعدل وفيات خام قدره 8.80 لكل ألف نسمة، بانخفاض قدره 3.261 حالة وفاة مقارنة بعام 2023.

وأفادت التقارير، استنادا إلى الإحصاءات الرسمية، أن عدد سكان تايوان استمر في الانخفاض خلال عام 2024، بمعدل تجاوز 55 شخصا يوميا، هذا وتشهد تايوان تراجعا مستمرا في عدد المواليد منذ العام 2015، حيث بلغ عدد المواليد في ذلك العام 213.598 طفلا.

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