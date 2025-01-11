السبت 11 يناير 2025
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خارج الحدود

تايوان تخطط لنشر أنظمة دفاع جوي أمريكية حديثة

تايوان تخطط لنشر
تايوان تخطط لنشر أنظمة دفاع جوي أمريكية حديثة، فيتو

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، في بيان صادر عنها، أن أنظمة الصواريخ المتطورة للدفاع الجوي “نيس ماس” التي طلبتها تايبيه من أمريكا، ستنشر في مواقع استراتيجية مهمة بشمال الجزيرة لحماية المنطقة.

 

تايوان تخطط لنشر أنظمة غربية حديثة للدفاع الجوي

ومن جانبها نقلت صحيفة Taipei Times عن وزارة الدفاع قولها إن أنظمة "نيس ماس"سيتم نشرها في منطقة سونجشان في تايبيه ومنطقة تامسوي في نيو تايبيه سيتي، مشيرة إلى أن تايوان قد تتسلم هذه الأنظمة بحلول نهاية العام الحالي.

وتعتبر هذه الشحنة جزءا من الحزمة السابعة عشرة من الأسلحة الأمريكية التي قدمتها الولايات المتحدة لتايوان في عهد الرئيس جو بايدن.

نظام الدفاع الجوي نيس ماس

وأكدت الصحيفة أن تيوان ستنشر أيضا "النظام النرويجي المتقدم للصواريخ أرض-جو" هو نظام دفاع جوي صاروخي متنقل قامت بتطويره النرويج  بالتعاون مع الشركة الأمريكية Raytheon. وهو مصمم لمكافحة الأهداف الجوية المناورة على ارتفاعات منخفضة ومتوسطة.

ووافقت الخارجية الأمريكية في أكتوبر 2024 على بيع أنظمة نيس ماس  ومحطات رادار لتايوان بقيمة حوالي 2 مليار دولار. وأعلنت وكالة التعاون الأمني التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية في وقت لاحق أن تايبيه ستتلقى ثلاثة أنظمة نيس ماس.

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أمريكا تايوان نيس ماس نظام الدفاع الجوي

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