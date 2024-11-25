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خارج الحدود

تايوان ترصد منطادا صينيا تزامنا مع إعلان أمريكا عزمها نشر قوات في اليابان والفلبين

منطاد، فيتو
منطاد، فيتو

 أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الاثنين، أنها رصدت منطادا مساء أمس الأحد، هو الأول منذ أبريل قرب شمال غرب تايوان، فيما ذكرت وكالة الأنباء اليابانية كيودو أن الولايات المتحدة تخطط لنشر قوات عسكرية في اليابان والفلبين بحال حدوث أزمة مرتبطة بتايوان، وفق وكالة "فرانس برس".

أمريكا تخطط لنشر قوات عسكرية في اليابان والفلبين

وقالت وزارة الدفاع التي تنشر بيانات يومية حول  الوجود العسكري حول تايوان: إن "المنطاد رُصد على مسافة نحو 111 كيلومترًا شمال غرب الجزيرة وعلى ارتفاع 10058 مترًا".

وغادر المنطاد منطقة الدفاع الجوي الساعة الـ20,15، بحسب المصدر نفسه.

وبالإضافة إلى المنطاد، رُصدت 12 طائرة مقاتلة وسبع سفن حربية حول تايوان بين السادسة صباح الأحد والسادسة صباح الاثنين.

الحملة الرئاسية التي سبقت انتخاب لاي تشينج تي رئيسًا لتايوان

وخلال الحملة الرئاسية التي سبقت انتخاب لاي تشينج تي رئيسًا لتايوان في يناير، كانت المناطيد تعبر المياه بين تايوان والصين بشكل متواصل، وحلقت بعضها فوق الجزيرة، لكن لم يُرصد أي منطاد منذ أبريل.

من جهتها، نفت الصين إرسال مناطيد فوق تايوان، واتهمت تايبيه بمحاولة زيادة التوترات.

وترسل بكين بانتظام طائرات مقاتلة ومسيّرات وسفنًا حربية، وأحيانًا مناطيد، إلى محيط تايوان، من أجل مواصلة ضغطها على الجزيرة التي تطالب بالسيادة عليها.

وتعتبر الصين تايوان جزءًا من أراضيها وقالت إنها "لا تستبعد استخدام القوة لإعادة الجزيرة إلى سيطرتها".

وفي السنوات الأخيرة، زادت بكين ضغوطها العسكرية عبر إرسال طائرات حربية وطائرات بلا طيار وسفن حول الجزيرة بشكل شبه يومي.

واستحالت المناطيد الآتية من الصين، قضية سياسية مطلع العام 2023، عندما أسقطت الولايات المتحدة ما قالت إنه "منطاد تجسس".

واشنطن تدرس نشر قوات في اليابان والفلبين

وذكرت وكالة الأنباء اليابانية كيودو أن الولايات المتحدة تخطط نشر قوات عسكرية في اليابان والفلبين بحال حدوث أزمة مرتبطة بتايوان، وفق وكالة "فرانس برس".

وستُدمَج هذه السيناريوهات في خطة عمليات مشتركة أولية ستوضَع في ديسمبر، وفقًا لمصادر مطلعة على العلاقات اليابانية-الأمريكية، حسبما ذكرت كيودو 

وسيُنشر فوج من مشاة البحرية الأمريكية مجهز بنظام صواريخ مدفعية عالي الحركة ومتعدد الإطلاق على طول جزر نانسي، وهي سلسلة جزر يابانية تمتد من الطرف الجنوبي من كيوشو إلى يوناغوني قرب تايوان.

وأضافت الوكالة أنه بمجرد أن يصبح احتمال نشوب أزمة تشمل تايوان وشيكًا، سيتم إنشاء قواعد مؤقتة على جزر مأهولة.

الجيش الياباني سيشارك بشكل أساسي في الدعم اللوجستي


ووفقًا للمصدر نفسه، سيشارك الجيش الياباني بشكل أساسي في الدعم اللوجستي، خصوصًا من خلال توفير وقود وذخيرة.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من وزارتي الدفاع اليابانية والفلبينية.

ورفضت السفارة الأمريكية في مانيلا التعليق، في حين قالت السفارة الصينية في مانيلا إنها أحيطَتْ علمًا  بالمعلومات التي أوردتها كيودو.

وعززت واشنطن تحالفاتها في المنطقة، التي أثارت غضب بكين بنشرها المنتظم لسفن وطائرات مقاتلة في مضيق تايوان وبحر الصين الجنوبي.

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اليابان الولايات المتحدة اليابان والفلبين تايوان والصين

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