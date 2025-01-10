الجمعة 10 يناير 2025
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وكيل تعليم دمياط يتابع تنظيم المراجعات المجانية لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي

استمرار المراجعات
استمرار المراجعات المجانية للمرحلة الثانوية بدمياط

تشهد المراجعات المجانية التي وجه الأستاذ ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، بتنظيمها بمختلف الإدارات التعليمية إقبالا كبيرا من قبل الطلاب.

وتابع "وكيل الوزارة" بشكل متواصل تنظيم المراجعات بإدارة الروضة التعليمية وإقبال طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي عليها قبل امتحان غدا  السبت، مشددا على تيسير كافة السبل للطلاب وتهيئة البيئة المناسبة للمشاركة في هذه المراجعات لتمكين الطلاب من تحقيق نواتج التعلم بكافة مستوياتها.

 المراجعات المجانية للمرحلة الثانوية بدمياط 
 المراجعات المجانية للمرحلة الثانوية بدمياط 

وأوضح "عمارة" أن المراجعات المجانية لطلاب تتم من خلال تشكيل فرق من المعلمين المتميزين والمشهود لهم بالكفاءة للقيام بتدريس هذه المراجعات.

وأكد "وكيل الوزارة" أنه تأتي هذه المجموعات في ضوء جهود الوزارة لدعم وتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي، وتقديم خدمات تعليمية وتدريبية متميزة لأبنائنا الطلاب، وانطلاقا من مسئولية الوزارة الأصيلة في التمكين العادل لجميع الطلاب من تحقيق نواتج التعلم بكافة مستوياتها والتخفيف عن كاهل أولياء الأمور.

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