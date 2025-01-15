الأربعاء 15 يناير 2025
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خارج الحدود

الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يوافق على المثول أمام المحققين

الرئيس الكوري الجنوبي
الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك-يول، فيتو

وافق الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك-يول على التوجّه إلى مقرّ هيئة التحقيق الأربعاء للمثول أمام المحقّقين لاستجوابه بشأن محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية في البلاد قبل نحو شهر ونصف، بحسب ما أعلن أحد محاميه.

وقال المحامي سيوك دونج-هيون عبر فيسبوك إنّ «الرئيس يون قرّر الحضور شخصيا إلى مكتب هيئة مكافحة فساد كبار المسؤولين (التي تتولى التحقيق في هذه القضية) اليوم الأربعاء»، مشيرا إلى أنّ موكله سيلقي خطابًا علنيًّا في وقت لاحق من اليوم.

وأعلن مسؤول في هيئة مكافحة الفساد في كوريا الجنوبية الأربعاء أنّ المحقّقين الذين بدأوا فجر اليوم الأربعاء محاولتهم الثانية لتوقيف الرئيس المعزول يون سوك-يول تمكنوا من دخول مقر إقامته الرسمي.

وقال المسؤول للصحفيين «لا نعرف العدد الدقيق للأشخاص الموجودين داخل المقرّ، لكن هناك مدّعون عامّون».

كان مكتب تشوي سانج-موك القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية قد قال في بيان إن تشوي دعا أول أمس الإثنين الأمن الرئاسي والشرطة إلى الامتناع عن استخدام العنف أثناء تنفيذ مذكرة اعتقال بحق الرئيس يون سوك يول الموقوف عن العمل.

وجرت محاولة سابقة لاعتقال يون في الثالث من يناير لكنها باءت بالفشل بعد مواجهة استمرت ساعات مع فريقه الأمني في مجمع يون الحصين بوسط العاصمة سول.

ويخضع يون للتحقيق الجنائي بتهمة التمرد بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر والتي أحدثت صدمة في كوريا الجنوبية وأدت إلى إصدار أول مذكرة اعتقال لرئيس في السلطة.

كما يواجه محاكمة منفصلة أمام المحكمة الدستورية بشأن عزله.
 

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