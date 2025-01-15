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خارج الحدود

اشتباكات في محاولة جديدة لاعتقال رئيس كوريا الجنوبية المعزول (صور)

رئيس كوريا الجنوبية،
رئيس كوريا الجنوبية، فيتو

كوريا الجنوبية، قالت وكالة يونهاب للأنباء إن السلطات الكورية الجنوبية التي تحقق مع الرئيس الموقوف عن العمل يون سوك يول توجهت إلى مقر إقامته الرسمي اليوم الأربعاء  لتنفيذ أمر اعتقال بناء على اتهامات تتعلق بإعلانه الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر.

وأفادت الوكالة باندلاع صدامات لدى محاولة المحققين الكوريين الجنوبيين توقيف الرئيس المعزول يون، ووفق الوكالة فإن “المحققين انخرطوا في اشتباك جسدي أثناء محاولتهم دخول مقر الرئاسة بالقوة” تنفيذا لأمر قضائي جديد بتوقيف يون.

ولم تفلح محاولة محققين في الثالث من يناير في تنفيذ أول مذكرة اعتقال على الإطلاق تصدر ضد رئيس كوري جنوبي في منصبه بعد مواجهة مع مئات من عناصر الأمن الرئاسي والحرس العسكري.

وكانت وحدة عسكرية تحرس المقر الرئاسي قد وافقت في وقت سابق أمس الثلاثاء على دخول مسؤولي الشرطة ووكالة مكافحة الفساد إلى المقر الرئاسي من أجل توقيف الرئيس المعزول يون، حسبما أفادت وكالة يونهاب نقلا عن مسؤولين.

وذكرت الوحدة العسكرية التابعة لقيادة دفاع العاصمة، إنه بناء على طلب من مكتب التحقيق في شؤون الفساد بالنسبة للمسؤولين البارزين، ستسمح لمحققي المكتب والشرطة ووزارة الدفاع بدخول مقر الرئاسة.

ويعمل مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين مع الشرطة ووحدة التحقيق التابعة لوزارة الدفاع لإجراء تحقيق مشترك في فرض يون القصير الأجل للأحكام العرفية في يوم 3 ديسمبر.

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كوريا الجنوبية السلطات الكورية الجنوبية سوك يول الاحكام العرفية الرئيس المعزول يون

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