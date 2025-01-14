الثلاثاء 14 يناير 2025
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حوادث

حبس تاجرى مخدرات بتهمة غسل 75 مليون جنيه فى القاهرة

حبس تاجرى مخدرات
حبس تاجرى مخدرات بتهمة غسل 75 مليون جنيه فى القاهرة

أمرت النيابة العامة، بحبس شخصين بالقاهرة، لقيامهما بغسـل 75 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة وذلك ٤ إيام علي ذمة التحقيقات.

غسل 75 مليون جنيه فى القاهرة 

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بالقاهرة) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية  - شراء العقارات والسيارات).

وقدرت تلك الممتلكات بـ 75مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

 

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