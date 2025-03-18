معجزات الرسول.. إسلام والد أبي بكر وإحباط مؤامرات الكافرين

المعجزات هي الأمر الخارق للعادة الذي يجريه الله تعالى على يد نبي مرسل ليقيم به الدليل القاطع على صدق نبوته.

ومن تلك المعجزات التي ظهرت على أيدي الأنبياء والمرسلين؛ سلب خاصية الإحراق للنار حين ألقي إبراهيم، عليه السلام، فيها فلم يحترق؛ قال تعالى: "قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ". (الأنبياء: 69).

وضرب سيدنا موسى، عليه السلام، البحر بعصاه فتجمع الماء على طرفيه حتى صار كالجبل، وصار البحر يبسًا في طريق موسى ومن آمن معه؛ قال تعالى: "فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ". (الشعراء: 63)، إلى أن قال تعالى: "وَأَنجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ۞ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ". (الشعراء: 66)، فنَجَّا اللهُ سيدَنا موسى والمؤمنين، وأغرق فرعون وقومه بإعادة مياه البحر كما كان، وغير ذلك من المعجزات لسائر الأنبياء والمرسلين.

وخصَّ اللهُ، تعالى، خاتَمَ المرسلين، صلى الله عليه وسلم، بالكثير من المكرمات والمعجزات.

وقد وردت في القرآن الكريم معجزات حسية للنبي، صلى الله عليه وسلم، ومعجزات أخرى وردت في الأحاديث النبوية الشريفة.

نتناول بعضًا من معجزات الرسول، صلى الله وعلى آله وصحبه، وسلم، في هذه الحلقاتِ خلال شهر رمضان المبارك.



إسلام والد أبي بكر وإحباط مؤامرات الكفار

عفا رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، عن مشركي قريش الذين طالما آذوه وتنمروا عليه، وقاتلوه، وتآمروا لاغتياله، وعذبوا أصحابه، واضطروهم إلى مغادرة ديارهم، ومفارقة مسقط رأسهم.

ولم يأمر برد منازلهم التي أجبروا على بيعها، رغم أنوفهم.

مشهد سجله التاريخ بحروف من نور، لم يفعله منتصرٌ مع المهزومين على الإطلاق، لكنه رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، الذي قال فيه المولى، عز من قائل: "وإنَّك لَعَلَى خُلُقٍ عظيم".

إسلام والد أبي بكر الصديق

من الذين جاءوا بعد فتح مكة إليه، صلى الله عليه وسلم، ليسلموا بين يديه؛ "أبو قحافة" والد سيدنا "أبي بكر الصديق".

وكان "أبو قحافة" حين فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة، شيخا كبيرا قد تجاوز 90 عاما.

جاء أبو بكر الصديق، رضي الله عنه، ممسكا بيد أبيه أبي قحافة يقوده.

فلما رآه المصطفى، صلى الله عليه وسلم، (صاحب الخلق العظيم)، قال له: هلا تركت الشيخ في بيته، حتى أكون أنا آتيه فيه؟

فقال أبو بكر: يا رسول الله! هو أحق أن يمشي إليك، من أن تمشي أنت إليه.

فلما جلس بين يدي رسول الله، صلى الله عليه وسلم، مسح صلى الله عليه وسلم، على صدره، وقال: أسلم تسلم!

فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. فقال أبو بكر: والذي بعثك بالحق، لإسلام أبي طالب كان أقر لعيني من إسلامه (يعني أباه أبا قحافة)، وذلك أن إسلام أبا طالب كان أقر لعينك، وكان رأس أبي قحافة ولحيته كالثغامة (الثغامة نبتة جبلية لون زهرتها أبيض، فإذا كبرت ويبست، اشتد بياضها، تشبه الشيب).

فقال: غيروهما، وجنبوهما السواد، وفي رواية "واجتنبوا السواد".

إخبار أبي سفيان بحديث نفسه

ومن المواقف التي حدثت بعد فتح مكة، أن "أبا سفيان بن حرب" كان جالسا وهو يحدث نفسه بأن يجمع للرسول، صلى الله عليه وسلم، بعض القبائل لحربه، وكانت إحدى القبائل الكبيرة لا تزال في عداء مع النبي، صلى الله عليه وسلم، وهي "هوازن".

فبينما هو كذلك، فوجئ بأنه، صلى الله عليه وسلم، خلفه يضرب على ظهره، وقال: إذًا يخزيك الله.

فرفع أبو سفيان رأسه، فوجد المصطفى، صلى الله عليه وسلم، فقال له: أشهد أنك رسول الله.

إحباط مؤامرة "فضالة"

وأراد "فضالة بن عمير" قتل رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وكان شديد الكراهية للنبي، صلى الله عليه وسلم، فلما كان فتح مكة، أظهر الإسلام، ثم حمل سيفه وأخفاه بين ملابسه، وكان النبي، صلى الله عليه وسلم، يطوف بالبيت، فأخذ يدنو من الرسول، صلى الله عليه وسلم، فلما اقترب منه،

قال له النبي، صلى الله عليه وسلم: أفضالة؟

قال: نعم! فضالة يا رسول الله!

فقال له المصطفى، صلى الله عليه وسلم: ماذا كنت تحدث به نفسك؟!



فقال: لا شيء، كنت أذكر الله.

فتبسم، صلى الله عليه وسلم، وقال: استغفر الله يا فضالة، ثم وضع، صلى الله عليه وسلم، يده على صدر فضالة، وقال: استغفر الله يا فضالة.

فسكن قلب فضالة.

يقول فضالة: فوالذي بعثه بالحق نبيا، ما رفع يده عن صدري حتى ما من خلق الله شيء أحب إليَّ منه، صلى الله عليه وسلم.

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