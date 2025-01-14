الثلاثاء 14 يناير 2025
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رياضة

اللجنة الأمنية توافق على فتح المدرجات الأمامية في ستاد غزل المحلة للجمهور

إستاد غزل المحلة
إستاد غزل المحلة

قامت اليوم لجنة من وزارة الداخلية والدفاع المدني وشركة تذكرتي والشركة الأفريقية بزيارة ميدانية لاستاد غزل المحلة ومعاينة مدرجات 5، 6، 7 بعد انتهاء أعمال الترميم الكامل والتأكد من سلامتها. 

وقررت اللجنة إعادة فتح المدرجات للجمهور بداية من المباراة المقبلة بعد جهود حثيثة قام بها مجلس إدارة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة وليد خليل من أجل فتح المدرجات الأمامية للجمهور.

وكان مجلس إدارة شركة غزل المحلة برئاسة وليد خليل وبإشراف تامر خليل - نائب رئيس مجلس الإدارة والمنسق العام، قد قام برفع الكفاءة الخرسانية للمدرجات تحت إشراف لجنة من كلية الهندسة بجامعة المنصورة ضمن أعمال التطوير التي شهدها ستاد غزل المحلة.

 

مباراة بيراميدز وغزل المحلة 

 يستعد فريق بيراميدز لمواجهته المقبلة ببطولة الدوري المصري الممتاز والتي تجمعه بفريق غزل المحلة، يوم غدا الأربعاء الموافق 15 يناير ضمن منافسات الأسبوع الثامن من الدوري المصري الممتاز.

 ومن المنتظر أن تقام يستضيف بيراميدز نظيره غزل المحلة في الرابعة عصرا على ملعب الدفاع الجوي.

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