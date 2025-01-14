الثلاثاء 14 يناير 2025
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خارج الحدود

حماس تعلق على تطورات مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

 أعربت حركة حماس عن ارتياحها لمجريات مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدة أنها تأمل أن تنتهي الجولة الحالية باتفاق شامل وواضح.

 

حماس تعلق على مفاوضات وقف إطلاق النار

 وأوضحت الحركة أنها أجرت مشاورات مع قادة الفصائل الفلسطينية بشأن التقدم المحرز، مشددة على ضرورة الاستعداد للمرحلة القادمة ومتطلباتها

وفي المقابل، قال مسؤول إسرائيلي أن صفقة غزة وصلت إلى مرحلة حاسمة، معربًا عن أمله في الدخول قريبًا إلى مرحلة إتمام الاتفاق.

وزعم المسؤول أن الإنجازات الهائلة التي حققتها إسرائيل في الحرب جعلت حماس تغير موقفها، مشيرًا إلى أن المحادثات الحالية تشهد تقدمًا ملحوظًا.

 

قطر: المحادثات بلغت مراحلها النهائية

من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية القطرية، التي تلعب دور الوسيط الرئيس في المفاوضات، أن المحادثات بلغت مراحلها النهائية.

وأكد المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد بن محمد الأنصاري، في مؤتمر صحفي، أن العقبات الرئيسة قد تم تجاوزها، وأن النقاشات تركز الآن على التفاصيل النهائية لتقليص الفجوات بين الطرفين.

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