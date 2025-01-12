البيت الأبيض: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى بات قريبًا

لمّحت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأحد، إلى أن الاتفاق بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإبرام صفقة "بات قريبًا".

وبحسب شبكة «العربية»، قال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جيك سوليفان، إنه من المتوقع أن يتحدث الرئيس بايدن مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قريبًا لمناقشة المفاوضات بشأن صفقة الرهائن في غزة ووقف إطلاق النار.

صفقة الرهائن في غزة ووقف إطلاق النار

كما قال سوليفان لشبكة CNN: "نحن قريبون جدًا من صفقة غزة ولكننا بعيدون لأننا لم نصل إلى هناك.. من الممكن إنجاز ذلك قبل 20 يناير (تاريخ تنصيب دونالد ترامب)، لكن لا يمكنني تأكيد ذلك".

في حين، قال مايك والتز مستشار ترامب الجديد للأمن القومي أن حركة حماس ستكون أمام شروط قاسية ما لم تقبل بصفقة في غزة قبل 20 يناير.

كما أضاف لقناة ABC "شروط الصفقة ستكون أسوأ بالنسبة لهم بعد تولي ترامب منصبه".

ترامب يضغط قبل موعد التنصيب

يأتي ذلك، بعدما وصل مبعوث ترامب للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، إلى دولة الاحتلال، من أجل الدفع لإتمام اتفاق الهدنة قبل تنصيب ترامب رئيسا في 20 يناير.

وقال مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس السبت، إن الأخير التقى المبعوث الأمريكي، وعقب الاجتماع أرسل وفدا رفيع المستوى إلى قطر لدفع المحادثات الرامية لإبرام اتفاق وقف النار.

وكان ويتكوف قد وصل إلى دولة الاحتلال بعد زيارة إلى قطر.

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