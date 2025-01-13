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رياضة

كاف يعلن طاقم تحكيم مباراة الزمالك وإنيمبا في الكونفدرالية

مباراة الذهاب بين
مباراة الذهاب بين الزمالك وإنيمبا

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مسؤولي نادي الزمالك بطاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام إنيمبا النيجيري المقرر لها يوم 19 يناير الجاري في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويتكون طاقم التحكيم من، الجابوني بيير جيسلان أتشو حكمًا للساحة ويعاونه كل من، الجابوني بوريس مارليز ديتسوجا والكاميروني كارين أتيزامبونج فوكو مساعدين والجابوني  تانجوي باتريس ميبيامي حكمًا رابعًا.

واختار "كاف" التنزاني خالد عبد الله محمد مراقبًا عامًا على المباراة، في حين يراقب الحكام يحيى حدقة من المغرب، والمنسق العام محمد بلال جندور من الجزائر.

ويلتقي الزمالك مع إنيمبا النيجيري في السادسة مساء يوم الأحد الموافق 19 يناير المقبل باستاد القاهرة الدولي، في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الزمالك حسم تأهله لدور الثمانية بعد الفوز على بلاك بولز بطل موزمبيق في الجولة الخامسة بثلاثية مقابل هدف ليتصدر مجموعته برصيد 11 نقطة.

مباراة الزمالك القادمة 

فيما يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، لمواجهة نظيره حرس الحدود يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الدوري الممتاز. 

موعد مباراة الزمالك القادمة بعد الفوز على بلاك بولز 

 يواجه فريق الزمالك نظيره حرس الحدود يوم الخميس المقبل في تمام الساعة الرابعة عصرا، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وحرس الحدود في الدوري 

ومن المقرر أن تنقل قنوات أون تايم سبورت مباراة الزمالك وحرس الحدود في الدوري. 

وكان نادي الزمالك في مباراته الماضية، فاز على بلاك بولز بثلاثة أهداف مقابل هدف باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ليضمن التأهل للدور ربع النهائي.

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

 وبعد الفوز رفع الزمالك رصيده إلى 11 نقطة في الصدارة وخلفه المصري برصيد 6 نقاط ثم إنيمبا 5 نقاط وفي المركز الأخير فريق بلاك بولز برصيد 4 نقاط.

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