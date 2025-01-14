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رياضة

محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

محمد صلاح
محمد صلاح

أعلن الهولندي آرني سلوت المدير الفني لـ ليفربول تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه نوتينجهام فورست على ملعب “سيتي جراوند” مساء اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي.

تشكيل ليفربول أمام نوتينجهام فورست

ويقود محمد صلاح قائد المنتخب الوطني تشكيل ليفربول أمام نوتينجهام والذي جاء كالتالي:"

 

موعد مباراة ليفربول ونوتينجهام فورست


تنطلق مباراة ليفربول ونوتينجهام فورست اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ونوتينجهام فورست 


تذاع مباراة ليفربول ونوتينجهام فورست اليوم في الدوري الإنجليزي  عبر قناة beIN Sports HD 1.

 


ويمتلك نادي ليفربول 46 نقطة في صدارة الدوري الإنجليزي، بينما يحتل نوتينجهام فورست المركز الثالث برصيد 40 نقطة.

 

ويعد نوتينجهام فورست الفريق الوحيد الذي نجح في تحقيق الفوز على ليفربول، في موسم الدوري الإنجليزي الحالي، وفاز نوتينجهام فورست على ليفربول، في ملعب "الأنفيلد" بهدف دون رد في الدور الأول من هذا الموسم.

 

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